Un recent laureat Nobel avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale

Un laureat al Premiului Nobel pentru Economie din acest an a avertizat luni că inteligența artificială oferă „posibilități uimitoare”, dar ar trebui reglementată din cauza potențialului său de distrugere a locurilor de muncă, potrivit AFP.

Remarcile canadianului Peter Howitt, profesor emerit la Universitatea Brown din Statele Unite, au venit pe fondul unor îngrijorări crescânde cu privire la modul în care inteligența artificială va afecta societatea și piața muncii.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a semnat luni o lege inedită care reglementează interacțiunile cu chatboții bazați pe inteligență artificială, sfidând eforturile Casei Albe de a lăsa tehnologia necontrolată.

Teoria „distrugerii creative”

Howitt a fost unul dintre cei trei economiști onorați luni de Academia Regală Suedeză de Științe pentru munca sa asupra modului în care tehnologia stimulează și afectează creșterea economică.

Cercetările sale, realizate împreună cu colegul său câștigător, Philippe Aghion din Franța, s-au concentrat pe teoria „distrugerii creative”, în care un produs nou și mai bun intră pe piață, iar companiile care vând produsele mai vechi pierd.

Howitt a declarat într-o conferință de presă că rămâne de văzut cine va fi liderul în domeniul inteligenței artificiale și „nu știm care vor fi efectele distrugerii creative”.

„Este nevoie de reglementare”

„Este evident o tehnologie fantastică, care are posibilități uimitoare. Și, evident, are un potențial uimitor de a distruge alte locuri de muncă sau de a înlocui forța de muncă înalt calificată. Și tot ce pot spune este că acesta este un conflict. Va trebui reglementat”, a spus el.

„Stimulentele private pe o piață nereglementată nu vor rezolva cu adevărat acest conflict într-un mod cât mai avantajos pentru societate și nu știm ce va rezulta din asta.”

Howitt, în vârstă de 79 de ani, a spus că a fost un „moment important în istoria omenirii” și l-a comparat cu perioadele trecute de inovație tehnologică, inclusiv boom-ul telecomunicațiilor din anii 1990 și începuturile electricității și energiei cu abur.