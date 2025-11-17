Marea mutare a lui Jeff Bezos în era inteligenței artificiale: Project Prometheus

Jeff Bezos, fondatorul Amazon și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, își investește banii și timpul într-un start-up de inteligență artificială pe care îl va conduce ca co-director executiv, scrie NYTimes.

Compania, numită Project Prometheus, pornește la drum cu o finanțare de 6,2 miliarde de dolari, parțial din partea lui Bezos, ceea ce o face una dintre cele mai bine finanțate start-up-uri aflate în stadiu incipient din lume, au declarat trei persoane familiarizate cu compania, care au vorbit sub rezerva anonimatului, deoarece detaliile nu au fost încă făcute publice.

Aceasta este prima dată când Bezos își asumă un rol operațional formal într-o companie de la momentul în care s-a retras din funcția de director executiv al Amazon, în iulie 2021. Deși este implicat profund în Blue Origin, competitorul SpaceX al lui Elon Musk, titlul său oficial la compania spațială este acela de fondator.

După plecarea de la Amazon, Bezos a primit la fel de multă atenție pentru viața sa personală ca pentru afacerile sale, inclusiv pentru o nuntă extravagantă, plină de celebrități, organizată la Veneția la începutul acestui an. De asemenea, a devenit mai implicat în Blue Origin și și-a arătat un interes tot mai mare în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Project Prometheus intră pe o piață AI aglomerată

Noua sa companie îl așază acum direct în mijlocul acestei competiții. Project Prometheus intră într-o piață A.I. tot mai aglomerată, în care firme mai mici încearcă să își găsească un loc într-o cursă alături de giganții industriei precum Google, Meta și Microsoft și de companii pionier precum OpenAI și Anthropic.

Noua companie a păstrat până acum un profil discret, iar momentul exact al înființării sale nici măcar nu este clar. Project Prometheus se concentrează pe tehnologii care se aliniază interesului lui Bezos de a duce oamenii în spațiul cosmic. Compania se concentrează pe inteligență artificială care va ajuta la inginerie și producție într-o serie de domenii, inclusiv calculatoare, aerospațial și industria auto. Nu este clar unde va fi sediul Project Prometheus.

Co-fondatorul și co-directorul executiv al lui Bezos este Vik Bajaj, fizician și chimist care a lucrat îndeaproape cu Sergey Brin, co-fondatorul Google, în cadrul Google X, un efort de cercetare numit adesea „Fabrica de Moonshot-uri”. Google X a produs o gamă largă de proiecte ambițioase, inclusiv Wing, un serviciu de livrare cu drone, și mașina autonomă care a devenit Waymo.

În 2015, Dr. Bajaj s-a numărat printre fondatorii Verily, un laborator de cercetare dedicat științelor vieții care, asemenea Waymo și Wing, este operat de compania-mamă Google, Alphabet.

Trei ani mai târziu, Dr. Bajaj a co-fondat și a devenit director executiv al Foresite Labs, un efort de incubare a start-up-urilor din domeniul A.I. și al științei datelor. A părăsit recent această funcție pentru a se concentra pe Project Prometheus, potrivit celor trei persoane care au vorbit sub condiția anonimatului.

Jeff Bezoz, avantajul investiției de 6,2 miliarde de dolari

Project Prometheus se numără printre un val de companii concentrate pe aplicarea inteligenței artificiale în sarcini fizice, inclusiv robotică, proiectarea medicamentelor și descoperiri științifice. Anul acesta, câțiva cercetători proeminenți au părăsit Meta, OpenAI, Google DeepMind și alte proiecte mari de A.I. pentru a fonda o companie numită Periodic Labs, care se concentrează pe construirea de tehnologii A.I. capabile să accelereze noi descoperiri în domenii precum fizica și chimia.

Anul trecut, Bezos a investit în Physical Intelligence, un start-up care aplică A.I. în robotică.

Dar finanțarea de 6,2 miliarde de dolari din spatele Project Prometheus îi oferă potențial un avantaj în cursa costisitoare pentru dezvoltarea tehnologiilor A.I. La începutul acestui an, Thinking Machines Lab, fondată de un grup de foști angajați ai OpenAI, a strâns 2 miliarde de dolari în finanțare.

Project Prometheus a angajat deja aproape 100 de angajați, inclusiv cercetători recrutați de la companii de top în A.I., precum OpenAI, DeepMind și Meta, au spus cele trei persoane.

O serie de companii cunoscute din domeniul A.I. — inclusiv OpenAI, Google și Meta — lucrează deja la tehnologii menite să accelereze munca în științele fizice. Doi cercetători de la Google DeepMind, laboratorul principal A.I. al companiei, au câștigat recent Premiul Nobel pentru Chimie, datorită activității lor la un proiect numit AlphaFold, care poate accelera într-o anumită măsură descoperirea de medicamente.

Prometheus vrea să fie diferit față de un chatbot clasic

Directorii acestor companii și ai altora din domeniu spun adesea că modelele lingvistice mari — tehnologiile care alimentează chatboturi precum ChatGPT de la OpenAI — vor realiza în curând descoperiri științifice semnificative. OpenAI și Meta afirmă că tehnologiile lor se apropie deja de acest obiectiv în domenii precum matematica și fizica teoretică.

Dar companii precum Periodic Labs și acum Project Prometheus urmăresc să construiască modele A.I. care învață în moduri mai complexe decât chatboturile.

Modelele lingvistice mari își dobândesc abilitățile analizând cantități masive de text digital. Identificând tipare în articole Wikipedia, știri și alte informații colectate de pe internet, aceste sisteme învață să imite modul în care oamenii formează propoziții. Ele pot chiar învăța să scrie programe de calculator și să rezolve probleme de matematică.

Noile companii se concentrează pe sisteme care pot învăța și din lumea fizică. Periodic Labs, care are o finanțare de 300 de milioane de dolari, intenționează să își construiască propriul laborator în California de Nord, unde roboții vor desfășura experimente științifice la scară uriașă. Analizând acest proces fizic de încercare și eroare, sistemele A.I. pot învăța să efectueze experimente în mare parte pe cont propriu — cel puțin în teorie.

Project Prometheus va explora activități similare, potrivit persoanelor familiarizate cu planurile companiei.