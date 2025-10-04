Jeff Bezos avertizează că inteligența artificială se află într-o „bulă industrială”: companii cu câțiva angajați care primesc finanțări de miliarde de dolari

Directorul general al Exor, John Elkann, l-a întrebat pe Bezos, pe scena evenimentului Italian Tech Week de la Torino, dacă există semne că actuala industrie a inteligenței artificiale se află într-o bulă.

„Aceasta este un fel de bulă industrială”, a răspuns fondatorul Amazon, potrivit CNBC.

Termenul „bulă” se referă, de obicei, la o perioadă în care prețurile acțiunilor sau evaluările companiilor sunt umflate.

Bezos a descris câteva dintre trăsăturile caracteristice ale bulelor, subliniind că, atunci când acestea apar, prețurile acțiunilor sunt „deconectate de la fundamentele” unei afaceri.

„Al doilea lucru care se întâmplă este că oamenii devin foarte entuziasmați, așa cum sunt astăzi în legătură cu inteligența artificială”, a adăugat el.

„Comportament neobișnuit”: miliarde pentru companii cu câțiva angajați

În timpul acestor bule, fiecare experiment sau idee primește finanțare, a explicat Bezos publicului.

„Ideile bune și ideile proaste. Iar investitorilor le este greu, în mijlocul acestui entuziasm, să facă diferența între cele bune și cele proaste. Și probabil asta se întâmplă și astăzi”, a spus el.

„Dar asta nu înseamnă că ceea ce se întâmplă nu este real. Inteligența artificială este reală și va transforma fiecare industrie”.

Bezos a dat exemplul unei companii cu doar șase angajați care primește finanțări de miliarde de dolari. Acesta este un „comportament foarte neobișnuit”, dar astfel de situații se întâmplă chiar acum, a spus el, fără a preciza la ce firmă se referea.

Miliardarul a adăugat însă că, în cele din urmă, bulele industriale pot avea efecte pozitive. El a făcut trimitere la bula din anii ’90 din domeniul biotehnologiei și al companiilor farmaceutice, care, deși a dus la falimentul multor firme, a contribuit la descoperirea unor medicamente salvatoare.

„Bulele industriale nu sunt deloc la fel de rele; pot fi chiar benefice, deoarece atunci când se așază praful și se văd învingătorii, societatea beneficiază de acele invenții. Asta se va întâmpla și aici. Este real, iar beneficiile pentru societate aduse de inteligența artificială vor fi uriașe”, a spus Bezos.

Avertismente tot mai dese privind o bulă AI

Bezos nu este singurul om de afaceri important care avertizează asupra unei bule în sectorul AI. În august, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat că piața AI se află într-o bulă, iar numeroși investitori au ridicat aceeași problemă.

Și directorul general al Goldman Sachs, David Solomon, și-a exprimat vineri îngrijorarea față de nivelurile actuale ale pieței bursiere, alimentate de entuziasmul din jurul AI.

„Când (investitorii – n.r.) sunt entuziasmați, tind să se gândească la tot ce ar putea merge bine și minimalizează lucrurile de care ar trebui să fie sceptici, care ar putea merge prost… Va exista o corecție” a spus Solomon la Italian Tech Week.