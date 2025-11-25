Nicuşor Dan confirmă că are consilier AI la Preşedinţie. Dan nu folosește Chat GPT: „Eu, personal, folosesc doar cel al lui Google”

Întrebat, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, dacă şi-a „luat” un consilier AI la Preşedinţie sau dacă are un model anume în minte, şeful statului a răspuns afirmativ, explicând cum a fost convins să facă acest pas.

„Da, a venit Ramona (Nicoleta-Ramona Dinu, consilier de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism) acum două săptămâni să mă convingă. Eu, personal, folosesc doar cel al lui Google”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a profitat de ocazie pentru a transmite şi un mesaj românilor legat de digitalizare şi de rolul tehnologiei în societate.

„Legat de tehnologie, mesajul este că este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa, că România are un potenţial aici şi că noi toţi, împreună, o să reuşim să fructificăm acest potenţial în sprijinul tuturor. Deci, pe scurt, o cerere de încredere şi de timp în care să dovedim lucrurile astea”, a subliniat şeful statului.

Nicuşor Dan a insistat astfel atât asupra beneficiilor concrete ale tehnologiei şi inteligenţei artificiale, cât şi asupra nevoii de răbdare şi încredere din partea publicului, în contextul transformărilor digitale prin care trece administraţia.