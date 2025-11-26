Warner Music a semnat „acordul istoric” pentru generarea de muzică cu ajutorul AI. La ce se pot aștepta utilizatorii?

Warner Music a semnat acordul alături de compania generatoare de conținut AI, chiar după soluționarea unui proces pentru încălcarea drepturilor de autor pe care l-a intentat împotriva acestui serviciu anul trecut, potrivit The Guardian.

Noul acord le va permite utilizatorilor să creeze melodii generate de Inteligența Artificială pe aplicația Suno, prin intermediul unor comenzi de text simple, folosind vocile, numele, dar și imaginea artiștilor care colaborează cu Warner Music și care aleg să se înscrie în acest serviciu.

Directorul Executiv al Grupului Warner Music, Robert Kyncl, susține că acordul demonstrează că Inteligența Artificială poate fi și „de partea artiștilor”, drepturile de autor sunt acordate „pentru a reflecta valoarea muzicii”.

„Acest acord istoric cu Suno este o victorie pentru comunitatea creativă, care aduce beneficii tuturor. Având în vedere creșterea rapidă a Suno, atât în ceea ce privește numărul de utilizatori, cât și monetizarea, am profitat de această oportunitate pentru a crea modele care să sporească veniturile și să ofere noi experiențe fanilor”, a declarat Robert Kyncl.

Cu toate acestea, serviciile de generare a noului tip de conținut vor fi accesibile numai ultilizatorilor care au abonament plătit. De asemenea, noile servicii de generare a conținutului se vor scumpi, iar utilizatorii vor avea o limită maximă a numărului de descărcări.

De asemenea, platforma se va schimba, fiind introduse noi modele mai avansate. Treptat, versiunile existente vor fi eliminate, iar melodiile generat, care inundă în prezent platformele de streaming, vor fi limitate.

Semnarea acordului vine la aproximativ o săptămână după soluționarea procesului în cadrul căruia Warner Music, Sony Music Entertainment și Universal Music au dat în judecată companiile generatoare de conținut muzical, Suno și Udio pentru încălcarea drepturilor de autor, susținând că software-ul fură conținut pentru a scurge milioane de melodii generate de AI fără permisiunea artiștilor.