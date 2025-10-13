Comisia Europeană selectează șase noi fabrici de inteligență artificială în UE. Una dintre ele va fi în România

Comisia Europeană a selectat vineri șase noi fabrici de inteligență artificială (IA), care vor contribui la inovare și vor stimula dezvoltarea acestei tehnologii în UE. Aceste fabrici vor fi situate în Spania, Lituania, Olanda, Polonia, Republica Cehă și România.

Cu aceste granturi, pentru care Bruxelles-ul și statele membre vor aloca o investiție comună de 500 de milioane de euro , numărul fabricilor de inteligență artificială din 16 țări crește acum la 19. scrie EFE.

🚀 Six new AI Factories to boost Europe’s AI power. 📍 Located in 🇨🇿 🇱🇹 🇳🇱 🇷🇴 🇪🇸 🇵🇱, they will give researchers, startups & SMEs secure remote access to AI-optimised supercomputers. These computing centres are backed by more than EUR 500 million in investment. Learn more ⬇️ — Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) October 10, 2025

Scopul, conform Comisiei, este de a extinde capacitatea de calcul de înaltă performanță a Europei și de a accelera adoptarea inteligenței artificiale în sectoare cheie.

Noile fabrici vor oferi startup-urilor, IMM-urilor și industriei acces direct la supercomputere optimizate pentru inteligență artificială, expertiză tehnică și asistență personalizată pentru a dezvolta și implementa soluții avansate de inteligență artificială.

Țările participante ale UE și EuroHPC au pus la bătaie peste 2,6 miliarde de euro pentru inițiativa „Fabrici și Antene de IA”, consolidând ambiția Europei de a deveni un continent lider în domeniul IA.

Două fabrici în Spania

Printre cele șase noi fabrici anunțate, cea din Spania va fi amplasată la Centrul de Supercalcul Galicia. Aceasta va implica o investiție de 82 de milioane de euro și va avea ca scop poziționarea Europei ca lider mondial în domeniul produselor, serviciilor și cercetării „One-Health”.

Spania are o altă astfel de instalație, Centrul de Supercomputere din Barcelona (BSC), care permite companiilor, IMM-urilor și startup-urilor să acceseze infrastructura de supercomputere și încurajează implementarea inteligenței artificiale în sectoare precum sănătatea, energia, finanțele, sectorul public și mass-media.

Anunțuri viitoare

Comisia va anunța în curând selecția Centrelor Fabricilor de IA, care vor colabora îndeaproape cu Fabricile de IA pentru a oferi comunităților naționale de IA acces securizat de la distanță la capacitate de supercalculare optimizată pentru această tehnologie de talie mondială.

Alte țări cu acest tip de fabrică includ Germania, Austria, Bulgaria, Slovenia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg și Suedia.

În paralel, Comisia va lansa o cerere de ofertă la sfârșitul anului pentru construirea a până la cinci gigafabrici în UE, instalații care vor cvadrupla capacitatea de calcul a supercomputerelor actuale.