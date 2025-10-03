Europa trebuie să grăbească dezvoltarea mașinilor autonome. „Trebuie fabricate aici”, spune Von der Leyen

În cadrul evenimentului Italian Tech Week, desfășurat la Torino, Ursula von der Leyen a insistat vineri pentru accelerarea dezvoltării mașinilor autonome în Europa și pe rolul inteligenței artificiale în revitalizarea industriei auto și îmbunătățirea siguranței rutiere.

„Mașinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite și China. Același lucru ar trebui să fie valabil și aici, în Europa”, a declarat von der Leyen, citată de Reuters. Ea a adăugat că o strategie „AI first” trebuie să fie în același timp și „safety first” – siguranța pe primul loc.

Rețea de orașe europene pentru teste

Șefa Executivului european a pledat pentru o strategie europeană axată pe inteligență artificială în industriile strategice, în special în domeniul mobilității. În acest sens, ea a propus crearea unei rețele de orașe europene în care să fie testate vehicule autonome, precizând că peste 60 de primari din Italia și-au exprimat deja interesul pentru a participa.

„Haideți să facem acest lucru posibil”, a îndemnat von der Leyen în fața unui public format din lideri din tehnologie și industrie, printre care fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și John Elkann, președintele Ferrari și Stellantis.

Sprijin UE pentru mașinile fără șofer și drumurile inteligente

Industria auto europeană se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea Chinei și a Statelor Unite, în prezent, în special în domeniul tehnologiilor emergente precum electrificarea, digitalizarea și conducerea autonomă. În același timp, tranziția verde impune presiuni suplimentare asupra producătorilor auto pentru reducerea emisiilor și adaptarea forței de muncă.

„Viitorul automobilelor și automobilele viitorului trebuie să fie fabricate în Europa”, a menționat von der Leyen, subliniind importanța menținerii locurilor de muncă și a competitivității prin inovare. Oficialul european a promis sprijinul Uniunii pentru dezvoltarea de vehicule „fabricate în Europa și pentru drumurile europene”.

AI poate salva joburi în sectorul auto

Comisia Europeană a lansat în septembrie mai multe inițiative-cheie pentru a consolida poziția Europei în industria auto. Acestea urmăresc accelerarea inovației în domeniul vehiculelor autonome și conectate, sprijinirea industriei bateriilor, protejarea companiilor europene împotriva concurenței neloiale și recalificarea forței de muncă.

„Următorii doi ani vor fi decisivi pentru a câștiga leadershipul tehnologic în domeniul vehiculelor autonome”, au comunicat oficialii europeni.

Industria auto europeană angajează milioane de oameni și este un pilon economic esențial pentru blocul comunitar. Pentru că Europa trece prin schimbări legate de mediu și tehnologie, liderii europeni văd în inteligența artificială o soluție care poate transforma problemele de azi în șanse de dezvoltare. Von der Leyen a punctat că „AI poate reduce aglomerația, poate conecta zonele izolate la rețelele de transport public și ar putea sprijini păstrarea locurilor de muncă” în industria auto.