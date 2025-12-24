Viitorul banilor cash: Cât numerar se mai folosește astăzi în Europa?

Potrivit unui sondaj realizat de Banca Centrală Europeană, suma medie de bani cash pe care oamenii o au asupra lor în zona Euro este de 59 de euro, date valabile pentru anul 2024. Diferențele între state sunt însă semnificative. În Olanda, oamenii poartă în medie doar 35 de euro, în timp ce în Luxemburg și Cipru suma urcă până la 82 de euro.

Euronews arată că în rândul celor mai mari economii europene, Germania se află pe primul loc. Germanii conduc cu o medie de 69 de euro în portofel, în timp ce Franța înregistrează cea mai scăzută valoare, de aproximativ 50 de euro. Italia se apropie de limita inferioară, iar Spania se situează ușor peste media zonei euro.

Cultura, factor-cheie în folosirea banilor cash

Specialiștii subliniază că utilizarea numerarului este puternic influențată de specificul cultural. Țările din sudul Europei, unde interacțiunile directe sunt mai frecvente și comerțul de proximitate joacă un rol important, rămân mai atașate de plățile cash. În schimb, statele din nordul continentului, precum cele scandinave, au adoptat mult mai rapid plățile electronice și serviciile bancare digitale.

Această diferență nu ține doar de tehnologie, ci și de nivelul de încredere în instituțiile financiare și de preocupările legate de confidențialitatea datelor personale.

Numerarul, în declin, dar încă dominant

Datele BCE arată că ponderea plăților în numerar la punctele de vânzare a scăzut constant. Dacă în 2016 aproape 79% dintre tranzacții erau realizate cash, în 2024 procentul a coborât la 52%. În termeni de valoare, scăderea este și ea semnificativă, de la 54% la 39%.

Chiar și așa, peste jumătate dintre tranzacțiile din zona euro sunt încă plătite în numerar. În 14 din cele 20 de state membre ale zonei euro, cash-ul rămâne metoda de plată cea mai frecvent utilizată. În unele țări, precum Malta, Slovenia, Austria sau Italia, peste 60% dintre plăți se fac încă în numerar.

În paralel, cardurile reprezintă deja 39% din totalul tranzacțiilor și 45% din valoarea acestora. Plățile prin telefon sau smartwatch sunt în creștere rapidă, mai ales în rândul tinerilor și în economiile cu un grad ridicat de digitalizare.

Olanda și Finlanda sunt exemplele cele mai clare ale acestei tranziții. Aici, numerarul este acceptat de tot mai puține afaceri, în special în restaurante și cafenele, iar majoritatea întreprinderilor mici preferă plățile electronice.

De ce persistă diferențele între state

Experții explică aceste variații printr-o combinație de factori sociali, economici și culturali. Nivelul de acceptare a numerarului, infrastructura digitală, încrederea în sistemul bancar și temerile legate de supravegherea digitală influențează decisiv comportamentul consumatorilor.

Astfel, deși viitorul pare clar orientat către plățile digitale, numerarul nu dispare. Pentru mulți europeni, banii cash rămân sinonimi cu siguranța, controlul și libertatea financiară.