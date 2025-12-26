Șeful NATO afirmă că UE nu trebuie să se îndepărteze de SUA în domeniul apărării

Statele Unite se așteaptă ca Europa să își asume mai multă responsabilitate și să aloce mai multe fonduri pentru apărare, a declarat Mark Rutte pentru agenția de presă dpa într-un interviu.

„Sunt absolut convins că Statele Unites sunt pe deplin implicate în NATO. Nu există niciun dubiu. A existat o mare așteptare, într-adevăr, ca noi să cheltuim mai mult, ca Europa să își asume mai multă responsabilitate”, a spus Rutte.

În cele din urmă, însă, este vorba despre a face acest lucru împreună cu Statele Unite, a adăugat el.

Fostul prim-ministru al Olandei a indicat summitul NATO din iunie, de la Haga, unde statele membre au convenit să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut (PIB) până în 2035.

„Cred că este în continuare una dintre cele mai mari victorii de politică externă ale președintelui Trump: pragul de 5%, angajamentul clar de a produce mai mult”, a afirmat Rutte.

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup din Parlamentul European, a cerut ca UE să evolueze către o „NATO europeană”, argumentând că Statele Unite nu mai pot fi considerate un partener pe care Europa se poate baza fără rezerve.

Rutte a spus că are o opinie diferită. „Să nu uităm că, atunci când vorbim despre Europa și NATO, există mai mult decât UE”, a declarat Rutte.

Rutte a subliniat că cele 23 de state membre ale Uniunii Europene care fac parte din NATO asigură doar aproximativ un sfert din cheltuielile totale de apărare ale Alianței.

„75% se află încă în afara UE”, a spus el, referindu-se la membri NATO precum Statele Unite, Regatul Unit, Norvegia și Canada.