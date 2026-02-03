Rutte: NATO grăbește livrarea rachetelor de apărare antiaeriană către Ucraina

„Programul PURL furnizează deja cea mai mare parte a munițiilor pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv pentru bateriile Patriot”, a declarat marți, la Kiev, Mark Rutte, citat de Interfax-Ukraine.

„De când am lansat PURL, vara trecută, programul a asigurat aproximativ 75% din totalul rachetelor pentru bateriile Patriot și 90% din rachetele utilizate în alte sisteme de apărare antiaeriană”, a spus Rutte, într-o conferință de presă susținută împreună cu Volodimir Zelenski.

Reuniune NATO pentru Ucraina

Oficialul NATO a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o reuniune în format Ramstein, mecanismul prin care statele aliate coordonează sprijinul militar pentru Ucraina. De asemenea, el a precizat că urmează să se întâlnească cu ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, pentru discuții privind necesarul urgent de apărare antiaeriană.

Angajament pe termen lung

Rutte a transmis că NATO rămâne angajată în susținerea suveranității și securității Ucrainei și a obiectivului unei păci „drepte și durabile”.

„Suntem hotărâți să ne asigurăm că Ucraina are tot ceea ce îi este necesar pentru a-și apăra securitatea și pentru a pune capăt acestui război într-un mod just”, a declarat secretarul general al NATO.