Prima pagină » Știri externe » Rutte: NATO grăbește livrarea rachetelor de apărare antiaeriană către Ucraina

Rutte: NATO grăbește livrarea rachetelor de apărare antiaeriană către Ucraina

Statele NATO depun eforturi pentru livrarea rapidă de rachete suplimentare de apărare antiaeriană către Ucraina, a declarat secretarul general al Alianței.
Rutte: NATO grăbește livrarea rachetelor de apărare antiaeriană către Ucraina
Maria Miron
03 feb. 2026, 17:20, Știri externe

„Programul PURL furnizează deja cea mai mare parte a munițiilor pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv pentru bateriile Patriot”, a declarat marți, la Kiev, Mark Rutte, citat de Interfax-Ukraine.

„De când am lansat PURL, vara trecută, programul a asigurat aproximativ 75% din totalul rachetelor pentru bateriile Patriot și 90% din rachetele utilizate în alte sisteme de apărare antiaeriană”, a spus Rutte, într-o conferință de presă susținută împreună cu Volodimir Zelenski.

Reuniune NATO pentru Ucraina

Oficialul NATO a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o reuniune în format Ramstein, mecanismul prin care statele aliate coordonează sprijinul militar pentru Ucraina. De asemenea, el a precizat că urmează să se întâlnească cu ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, pentru discuții privind necesarul urgent de apărare antiaeriană.

Angajament pe termen lung

Rutte a transmis că NATO rămâne angajată în susținerea suveranității și securității Ucrainei și a obiectivului unei păci „drepte și durabile”.

„Suntem hotărâți să ne asigurăm că Ucraina are tot ceea ce îi este necesar pentru a-și apăra securitatea și pentru a pune capăt acestui război într-un mod just”, a declarat secretarul general al NATO.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Un bărbat s-a încuiat într-un Carrefour și și-a umplut valizele cu telefoane, detergent și carduri Pokemon
Gandul
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor