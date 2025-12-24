Von der Leyen afirmă că libertatea de exprimare este fundamentul democrației europene

„Libertatea de exprimare este fundamentul democrației noastre europene puternice și vibrante. Suntem mândri de ea. O vom proteja. Pentru că CE este gardianul valorilor noastre”, a declarat lidera europeană într-o postare pe contul său de Twitter, potrivit EFE.

Intrarea a fost interzisă la cinci europeni

Administrația președintelui american Donald Trump a interzis intrarea în țară a cinci cetățeni europeni, acuzându-i că „constrâng” rețelele de socializare să cenzureze vocile americane, a anunțat marți secretarul de stat Marco Rubio.

Printre cei sancționați se numără și fostul comisar european pentru piața internă, Thierry Breton (2019-2024), care a promovat reglementări pentru limitarea dezinformării pe platforme precum X, Meta și TikTok.

De asemenea, au fost incluși activistul britanic Imran Ahmed, director executiv al Centrului pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH), o organizație dedicată combaterii urii și dezinformării pe internet, precum și directoarele organizației germane Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg și Josephine Ballon, conform propriilor declarații.

„Un drept fundamental în Europa”

CE a subliniat într-o declarație că libertatea de exprimare este „un drept fundamental în Europa și o valoare fundamentală împărtășită cu Statele Unite” și a reamintit că Uniunea Europeană este o piață deschisă, bazată pe reguli, cu dreptul suveran de a reglementa activitatea economică în conformitate cu valorile sale democratice și angajamentele internaționale.