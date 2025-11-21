De ce este Putin, un om de modă veche, obsedat de inteligența artificială?

„În Rusia, marea majoritate a tinerilor folosesc în mod intensiv rețelele neuronale (…) atât în studii, cât și la locul de muncă sau pur și simplu în viața de zi cu zi”, a spus el în intervenția sa la o conferință despre IA, scrie EFE.

Putin apare întotdeauna în public cu foi de hârtie în mână, iar în ședințele de Guvern – fie în persoană, fie prin videoconferință – ia notițe cu stiloul și nu folosește niciodată laptop sau tabletă.

„Președintele nu utilizează inteligența artificială în munca sa”, a precizat joi purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, într-o conferință de presă. Asta nu îl împiedică să creadă de ani de zile că, așa cum a spus la un moment dat, „IA este viitorul, nu doar al Rusiei, ci al întregii omeniri”.

Specialiștii din domeniu beneficiază de finanțarea principalului banc al țării, condus de Herman Gref, fost ministru al Economiei și colaborator apropiat al lui Putin încă de la sosirea acestuia la Kremlin.

Cel mai mare susținător al inteligenței artificiale

Șeful Kremlinului, care a discutat deja cu Guvernul despre introducerea IA în toate aspectele vieții (inclusiv economia), participă de câteva ori pe an la forumuri, conferințe sau simpozioane dedicate inteligenței artificiale, ultima dată chiar săptămâna aceasta.

Atunci a avut ocazia să vorbească cu primul robot umanoind din Rusia, Grin, creat datorită serviciului neuronal GigaChat.

„Salut, mă numesc Grin. (…) Peste 40 de motoare și numeroși senzori îmi permit să mă mișc fluent, să îmi mențin echilibrul și să interacționez fără pericol pentru oameni”, i-a spus robotul lui Putin.

În intervenția sa, președintele a subliniat importanța „strategică” a inteligenței artificiale generative, domeniu care – în opinia sa – ar trebui coordonat de o agenție de stat pentru a garanta suveranitatea tehnologică.

„Nu putem permite o dependență vitală de sisteme străine. Pentru Rusia, aceasta este o chestiune de stat”, a subliniat, deși s-a declarat dispus să coopereze cu aliații, de la China la India.

A asigurat că Rusia va continua să investească în construirea centrelor de procesare a datelor „pe baza centralelor nucleare”.

„Progresul digital va prinde avânt, se va accelera, iar în viitorul apropiat vor apărea tehnologii care vor depăși capacitățile sistemelor existente. Acest lucru se va întâmpla foarte rapid”, a prezis el.

În același timp, a făcut apel la educarea copiilor pentru a gândi și a avertizat asupra pericolului de a diviza societatea între elitele tehnice și cei care doar „apasă pe buton”.

Liderul rus, foarte refractar la ingerința moralei liberale în țara sa, a cerut de asemenea ca algoritmii să includă „valorile tradiționale ale tuturor popoarelor” care alcătuiesc Federația Rusă.

Putin vrea să ajungă la 150 de ani

În ultima vreme, Putin, care a împlinit 73 de ani în octombrie, este obsedat de ideea longevității. Conversația sa din septembrie cu liderul chinez, Xi Jinping, despre dezvoltarea biotehnologiei, transplantul de organe și imortalitate a făcut înconjurul lumii.

Săptămâna aceasta a reamintit din nou că în trecut oamenii nu treceau de 35 de ani și că „acum, în unele țări, trăiesc deja în medie 80 de ani”.

„Ne-am fixat obiective concrete pentru a crește speranța de viață. Și lucrăm bine în această direcție. Poate că este posibil să ajungem chiar la 150 de ani”, a comentat el.

Și a adăugat că „întotdeauna va fi prea puțin, la fel cum se întâmplă cu banii. Întotdeauna”.

De altfel, a făcut referire la starea sa de sănătate, un secret de stat frecvent speculat de presa internațională, dar niciodată de cea rusă.

„Tocmai mi-am făcut controlul medical, care mi-a luat aproape două zile și a inclus o noapte în clinică (…) Slavă Domnului, totul e bine”, a spus el.

Totul rămâne în familie, deoarece fiica sa mai mică, Katerina Tihonova, conduce în prezent Institutul de Inteligență Artificială de la Universitatea de Stat din Moscova, potrivit presei ruse.