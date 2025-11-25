Măsuri pentru piața muncii și competitivitatea Europei, lansate azi de Comisia Europeană

Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, prezentat marți la Strasbourg.

Educația și formarea profesională sunt ridicate la cel mai înalt nivel de importanță politică și economică.

„Nu există competitivitate fără capital uman. Fără talent și fără o forță de muncă adaptată prezentului și viitorului, Europa nu poate livra creștere, inovație și prosperitate. Săptămâna aceasta, Comisia va deschide apelul pentru programul-pilot Garanția Europeană a Competențelor, prin care lucrătorii din domeniile aflate în tranziție vor fi sprijiniți să se recalifice pentru locurile de muncă ale viitorului – în energie verde, digitalizare, tehnologie sau apărare. Totodată, foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, care urmează a fi lansată săptămâna viitoare, va consolida drepturile lucrătorilor, va sprijini salariile adecvate, condițiile bune de muncă, accesul la formare și tranziții profesionale sigure”, transmite Comisia.

Aceste măsuri vor fi prezentate treptat în următoarele zece zile și reprezintă un pas decisiv pentru „o Europă mai competitivă, mai echitabilă și mai pregătită pentru transformările globale”.