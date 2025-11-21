Bolojan, despre riscul de a pierde bani: Discutăm după 28 noiembrie de eventuale răspunderi

Premierul Ilie Bolojan speră să fie îndeplinite aproape toate jaloanele până pe 28 noiembrie, pentru a evita dezangajarea a peste 800 de milioane de euro.

Bolojan precizează că discuțiile despre eventuale răspunderi vor avea loc după această dată și recunoște că, dacă procedurile ar fi început imediat după notificări, România n-ar fi ajuns în această situație.

Premierul a fost întrebat cine ar trebui să deconteze eșecul, în condițiile în care pe 28 noiembrie, când expiră termenul stabilit de Comisia Europeană, nu sunt atinse toate jaloanele.

„Sper că, pe data de 28 și în zilele următoare, să îndeplinim aproape toate criteriile, în așa fel încât să evităm dezangajarea banilor europeni”, a spus premierul.

Cele trei jaloane au o valoare de peste 800 de milioane de euro

Bolojan a explicat că cele trei jaloane au o valoare de peste 800 de milioane de euro. Banii ar trebui recuperați pentru a fi incluși în piața de investiții din România.

„Haideți să vedem care sunt evoluțiile până la data respectivă”, afirmă prim-ministrul.

Premierul a precizat că aceste jaloane au problemele lor. Una este ca lucrurile să depindă exclusiv de Guvern, alta este să depinzi de alte terțe părți – procese, contestații, instanțe, Curtea Constituțională.

Lucruri pe care nu le poți întotdeauna controla

„Lucruri pe care nu le poți întotdeauna controla. Nu este o scuză, ca să ne înțelegem foarte bine ce spun acum, dar una este să ai niște termene a căror îndeplinire ține exclusiv de tine, și alta este să depindă de anumit context”, a explicat Bolojan.

Premierul a recunoscut: „E adevărat că dacă s-ar fi început toate procedurile astea imediat după ce am primit aceste notificări, probabil că n-am fi ajuns în această situație. Discutăm, după data de 28, de eventuale răspunderi”.