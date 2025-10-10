Google a primit un statut special din partea autorității de supraveghere. Potențiale modificări ale activității motorului de căutare în Marea Britanie

Autoritatea pentru Concurență și Piață (CMA) a confirmat că Google are „statut strategic de piață” (SMS) în domeniul căutării și publicității în căutare, un termen care înseamnă că acesta are o putere de piață atât de mare încât necesită un regim de reglementare special.

Autoritatea de supraveghere are acum, în temeiul noilor legi digitale, competența de a impune modificări modului în care Google operează în aceste domenii. Anunțul de vineri este primul caz în care a desemnat o companie de tehnologie cu SMS, potrivit The Guardian.

Autoritatea a semnalat deja o serie de modificări potențiale, printre care oferirea utilizatorilor de internet a opțiunii de a alege un serviciu de căutare diferit prin intermediul „ecranelor de selecție”. O opțiune pentru aceste ecrane ar fi includerea în spațiul de căutare a rivalilor care utilizează inteligența artificială, precum Perplexity și ChatGPT.

CMA a propus, de asemenea, asigurarea unui clasament echitabil al rezultatelor căutării și oferirea unui control mai mare editorilor asupra modului în care este utilizat conținutul lor, inclusiv în răspunsurile generate de inteligența artificială.

Potențialele modificări ale activității Google

CMA a declarat că decizia sa nu constituie o constatare a unei încălcări și nu va duce la măsuri imediate. Cu toate acestea, va începe o consultare cu privire la potențialele modificări ale activității Google în acest an.

Will Hayter, directorul executiv pentru piețele digitale la CMA, a declarat că promovarea concurenței în domenii precum căutarea și publicitatea în căutare – unde agenții de publicitate plătesc pentru a plasa un anunț în rezultatele căutării unui utilizator – poate deschide oportunități pentru întreprinderi și stimula investițiile în economia britanică.

„Am constatat că Google menține o poziție strategică în sectorul căutării și al publicității în căutare, peste 90% din căutările din Regatul Unit având loc pe platforma sa”, a declarat el. „Luând în considerare feedback-ul primit în urma deciziei noastre propuse, am desemnat astăzi serviciile de căutare ale Google cu statut de piață strategică”.

Oliver Bethell, directorul senior pentru concurență la Google, a declarat că această măsură ar putea pune în pericol accesul utilizatorilor din Regatul Unit la noi produse și servicii.

„Multe dintre ideile de intervenție care au fost ridicate în acest proces ar inhiba inovarea și creșterea economică în Marea Britanie, încetinind potențial lansarea de produse într-o perioadă de inovare profundă bazată pe inteligența artificială”, a spus el.

Într-o anchetă separată, CMA decide dacă platformele de telefonie mobilă ale Apple și Google ar trebui desemnate ca având SMS în conformitate cu noul regim de reglementare digitală, care a fost introdus în temeiul Legii privind piețele digitale, concurența și consumatorii din 2024.