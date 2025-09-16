Trump a anunţat că se va întâlni în curând cu prim-ministrul australian

Vorbind reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru o vizită de stat în Marea Britanie, Trump nu a precizat o dată exactă pentru vizita lui Albanese, care urmează să sosească în Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (UNGA) de la New York.

„Vor să se înţeleagă cu mine”, a spus Trump despre australieni, ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist australian. „Ştiţi, liderul vostru vine să mă vadă foarte curând”.

Albanese, reales ca lider al guvernului laburist de centru-stânga în urma alegerilor naţionale din mai, nu s-a întâlnit încă cu Trump, după ce o întâlnire programată la marginea summit-ului G7 din Canada în iunie a fost anulată când preşedintele a plecat mai devreme.

Aliaţii au multe de discutat, inclusiv proiectul AUKUS de miliarde de dolari, la care participă şi Marea Britanie, pentru a furniza Australiei submarine de atac cu propulsie nucleară, menite să contracareze ambiţiile Chinei în Indo-Pacific, proiect care se află în prezent în revizuire la Pentagon.

Albanese va participa marţi la o recepţie găzduită de Trump la New York, deşi o întâlnire bilaterală între cei doi lideri nu a fost încă programată, a spus prim-ministrul într-un interviu luni.

Întrebat într-un interviu la televiziunea australiană, marţi, dacă se va întâlni cu Trump la New York, Albanese a răspuns: „Vedem ce se întâmplă acolo”.

Sâmbătă, Australia a anunţat că va cheltui 12 miliarde de dolari australieni (8 miliarde de dolari americani) pentru a înfiinţa facilităţi de apărare în Australia de Vest, pentru a ajuta livrarea submarinelor în cadrul proiectului AUKUS.

Subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, un critic public al AUKUS, conduce revizuirea proiectului la Pentagon. El a declarat anul trecut că submarinele sunt o marfă critică şi rară, iar industria americană nu poate produce suficient pentru a satisface cererea internă.