Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial duminică statul Palestina, marcând o schimbare semnificativă în politica externă și o distanțare față de poziția Statelor Unite, în condițiile în care mai multe state europene și alți aliați ai SUA urmează să facă același demers în următoarele zile.
Iulian Moşneagu
21 sept. 2025, 17:09, Știri externe

„Astăzi, pentru a reînvia speranța de pace pentru palestinieni și israelieni și pentru o soluție a celor două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat, potrivit NBC News.

Cu câteva minute înainte, Canada devenise prima țară din G7 care a recunoscut statul palestinian, premierul Mark Carney promițând un „viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel”.

Premierul australian Anthony Albanese a emis la scurt timp o declarație prin care a recunoscut oficial „Statul Palestina independent și suveran”.

Măsura este în mare parte simbolică și oferă palestinienilor un statut diplomatic sporit și posibilitatea de a încheia tratate.

Regatul Unit declarase în iulie că va recunoaște Palestina ca stat dacă guvernul israelian „nu ia măsuri substanțiale pentru a pune capăt situației îngrozitoare” din Gaza, iar recunoașterea oficială vine pe fondul criticilor internaționale tot mai mari la adresa Israelului din cauza războiului din enclavă.

Decizia Marii Britanii a stârnit furia aliatului său apropiat, Israel, dar și a Statelor Unite, care susțin că recunoașterea încurajează Hamas, gruparea care a condus atacurile teroriste din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Franța este așteptată să declare oficial recunoașterea unui stat palestinian luni, la o conferință a Națiunilor Unite de la New York, co-prezidată împreună cu Arabia Saudită, care coincide cu debutul Adunării Generale a ONU.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă pentru televiziunea israeliană Channel 12 că națiunile „trebuie să recunoască dreptul legitim al poporului palestinian de a avea un stat”.

