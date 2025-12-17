Populația Canadei în scădere bruscă

Scăderea s-a datorat în principal unei reduceri a numărului de rezidenți nepermanenți, a anunțat miercuri Statistics Canada, și vine după ce Ottawa și-a stabilit obiectivul de a restricționa rezidenții temporari la 5% din populația de 41,6 milioane până în 2027, potrivit BBC.

Este o schimbare bruscă față de 2022, când populația a crescut cu peste un milion de persoane pentru prima dată, alimentată parțial de eforturile de recrutare a imigranților pentru a atenua deficitul de forță de muncă.

„Trebuia să aducem nivelul imigrației la un nivel mai sustenabil”, a declarat reporterilor ministrul de finanțe al Canadei, François-Philippe Champagne.

Ministrul, vorbind de la Berlin în timpul unei vizite în Europa, a declarat că obiectivul guvernului este „să preia din nou controlul asupra sistemului nostru de imigrație și să găsească un echilibru mai bun între capacitatea noastră de a primi oameni și numărul de persoane care doresc să vină în țară”.

Scăderea populației este „cea mai accentuată și singura a doua scădere trimestrială înregistrată de la un trimestru la altul, începând cu anii 1940”, a declarat economistul senior al Băncii Montrealului, Robert Kavcic, într-o analiză.

„O ajustare majoră a populației este în plină desfășurare și rămâne una dintre cele mai importante evenimente economice din Canada”, a adăugat el.

Fostul prim-ministru Justin Trudeau a depus eforturi pentru a atrage mai mulți imigranți în țară, inclusiv un plan de a primi o jumătate de milion de imigranți pe an până în 2025.

Până în 2023, marea majoritate a creșterii populației Canadei – aproximativ 97% – a fost determinată de imigrație, conform datelor federale. Însă creșterea numărului de nou-veniți a fost atribuită presiunii asupra costului locuințelor, presiunii asupra serviciilor sociale și ratei șomajului în rândul tinerilor.

Trudeau nu a găsit echilibrul perfect

Anul trecut, Trudeau a anunțat o reducere drastică a numărului de imigranți pe care Canada îi permite în țară, în încercarea de a opri creșterea populației, spunând că guvernul său „nu a găsit echilibrul perfect” atunci când a stimulat imigrația post-pandemie pentru a aborda deficitul de forță de muncă.

Prim-ministrul Mark Carney a continuat în această direcție, Ottawa încercând să reducă semnificativ obiectivele pentru noii rezidenți temporari de la 673.650 la 385.000 anul viitor și la 370.000 în 2027 și 2028.

Conform cifrelor preliminare ale Statistics Canada publicate miercuri, populația țării a scăzut cu 0,2% în al treilea trimestru al anului 2025 – prima scădere de la pandemia de Covid din 2020.

Aceasta a fost determinată de o scădere a rezidenților nepermanenți – în principal studenți internaționali, precum și lucrători străini temporari – în al treilea trimestru al anului 2025, cea mai mare scădere înregistrată de la începutul înregistrărilor comparabile în 1971.

În octombrie, în Canada existau peste 2,8 milioane de rezidenți nepermanenți, aproximativ 6,8% din populația totală.

Provinciile Ontario și Columbia Britanică au înregistrat cele mai mari scăderi ale populației. Doar Alberta și teritoriul Nunavut au înregistrat o creștere a populației.