Atac feroce al unui grizzly în Canada: Un mort, 11 răniți și o fetiță cusută cu 100 de copci

. EiEvenimentul a avut loc în zona Bella Coola, unde elevii și dascălii de la școala Acwsalcta au fost surprinși de animalul sălbatic. Ursul grizzly a atacat cu ferocitate, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 11. Starea victimelor este variată; printre acestea se numără o fetiță care a necesitat peste 100 de copci pentru a-i fi tratate rănile.

Comunitatea indigenă Nuxalk, care gestionează teritoriul, a reacționat imediat. Au alertat poliția și rangerii pentru a începe operațiunea de căutare și capturare a animalului. „Suntem profund îndurerați pentru familiile afectate de această nenorocire”, a comunicat Samuel Schooner, liderul Națiunii Nuxalk.

Curajul profesorilor în fața uriașului grizzly

Martorii relatează că profesorii au încercat să îi apere pe copii. Au format imediat un baraj de protecție și folosind spray-uri iritante împotriva ursului grizzly. În timpul confruntării, unul dintre cadrele didactice a suferit leziuni grave și a fost transportat de urgență la cea mai apropiată unitate medicală, mai scrie La Stampa.

Conform ultimelor informații de la autorități, două persoane se află în stare critică. Alte două sunt în stare gravă, iar ceilalți răniți au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Un fenomen în creștere la nivel global

Acest atac este al șaselea incident major de acest tip înregistrat în Canada în 2025, ceea ce evidențiază o problemă tot mai presantă a interacțiunii dintre om și animalele sălbatice.

Situația nu este unică în lume. În nordul Japoniei, de exemplu, cel puțin 12 decese cauzate de atacuri de urși au fost raportate de la începutul anului, accentuând o îngrijorare la nivel mondial privind comportamentul tot mai agresiv al acestor animale.

În urma tragediei, reprezentanții comunității Nuxalk și autoritățile federale colaborează pentru a identifica și implementa măsuri de siguranță suplimentare. Până la prinderea grizzly-ului, zona rămâne sub strictă supraveghere, iar toate activitățile în aer liber au fost suspendate.