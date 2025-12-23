Explozie de hidrogen la un combinat chimic din apropiere de Lyon: 4 răniți, sute de mii de oameni în alertă

Incidentul s-a produs luni, în jurul orei 14:30, la instalația industrială Elkem Silicones din localitatea Saint-Fons, situată în zona cunoscută drept „vale chimică” a regiunii Lyon. Explozia a afectat un atelier experimental al unității, clasificată ca sit Seveso cu prag superior – nivelul maxim de risc industrial conform legislației europene, arată Euronews.

Reprezentanții companiei au precizat că în momentul producerii exploziei, în laborator se aflau cinci persoane. Patru dintre acestea, toate angajați ai fabricii, au fost rănite.

Trei victime în stare gravă

Conform autorităților, doi dintre răniți sunt în stare critică, iar un al treilea a suferit leziuni grave. Al patrulea angajat a avut răni ușoare. Toți au fost transportați imediat la spital. Directorul sitului, Jean-Pierre Laurent, a afirmat că primele informații indică drept cauză o acumulare de hidrogen în laborator.

Explozia a fost urmată de un incendiu ce a cuprins o clădire de circa 600 de metri pătrați. Aproximativ 100 de pompieri, sprijiniți de 30 de vehicule de intervenție, au acționat la fața locului. Flăcările au fost stinse până în cursul serii.

Autoritățile au instituit un perimetru de securitate de un kilometru în jurul fabricii și au activat planul Orsec.

Locuitorii din zona Lyon, îndemnați să se adăpostească

Prin sistemul FR-Alert, populația din Saint-Fons, Feyzin, Pierre-Bénite și Vénissieux a fost informată să rămână în case și să țină ferestrele închise. Măsura a vizat peste 100.000 de oameni.

Traficul pe autostrada A7, legătura dintre Lyon și Marsilia, a fost suspendat temporar în ambele direcții. Au fost afectate și circulația feroviară, precum și navigația fluvială, acestea fiind reluate ulterior.

Prefectul regiunii Rhône, Fabienne Buccio, a anunțat ridicarea măsurii de adăpostire în jurul orei 18:00, precizând că monitorizarea constantă a aerului nu a relevat prezența substanțelor toxice.

Fabrica Elkem Silicones din Saint-Fons, cu aproximativ 400 de angajați, a mai fost implicată în incidente grave. În 2016, un muncitor a murit într-un incendiu la un depozit de silicon. În 2022, unitatea a fost sancționată pentru depozitarea necorespunzătoare a substanțelor periculoase și deficiențe ale sistemelor anti-incendiu. La începutul acestui an, s-a produs o scurgere de clorosilan.

Elkem Silicones France este parte a grupului norvegian Elkem, deținut în majoritate de compania chimică chineză China National Bluestar.

Ce presupune clasificarea Seveso

Instalațiile industriale încadrate la „Seveso” manipulează cantități mari de substanțe periculoase, cu potențial de a provoca accidente majore ce pot afecta populația, mediul și infrastructura. Denumirea provine de la Directiva Seveso a Uniunii Europene, adoptată după accidentul industrial din 1976 de la Seveso, Italia.

Unitățile cu prag superior, precum Elkem Silicones, trebuie să respecte cele mai stricte norme de siguranță și să fie supuse verificărilor periodice, tocmai din cauza riscului ridicat.