Australia accelerează achizițiile militare: noi sisteme HIMARS pentru atacuri asupra navelor

După ce primele unități HIMARS au ajuns pe teritoriul australian în urmă cu doar câteva luni, autoritățile de la Canberra solicită acum achiziția a încă 48 de lansatoare din Statele Unite. Alte 42 de sisteme au fost contractate anterior, urmând să fie livrate până în 2027 și dislocate la o bază situată în apropiere de Adelaide.

Potrivit DefenseNews, guvernul american a aprobat vânzarea a până la 48 de sisteme HIMARS, vehicule de realimentare, remorci și rachete de antrenament către Australia, într-un contract evaluat la 705 milioane de dolari.

Atacuri de pe uscat asupra navelor

HIMARS, lansatorul mobil de rachete cu rază medie și lungă de acțiune, fabricat în SUA, se montează pe un șasiu de camion 6×6 și poate lansa cu precizie rachete ghidate asupra unor ținte aflate la zeci sau chiar sute de kilometri distanță. „Va permite armatei să lovească ținte terestre și maritime și este o componentă-cheie a capacității de lovitură la distanță a forței integrate,” a declarat ministrul australian al Apărării, Richard Marles.

Nu e vorba doar de mai multă artilerie – armata australiană se pregătește pentru a folosi rachete terestre capabile să atace nave. Măsura face parte dintr-un program naţional care caută cea mai bună soluţie pentru lovituri pe mare dinspre uscat.

Aliat-cheie pentru SUA în Pacific

În etapa finală a selecției pentru acest program, Australia analizează două variante. Prima presupune utilizarea lansatoarelor mobile americane de rachete (HIMARS), echipate cu rachete cu rază lungă dezvoltate împreună cu Statele Unite. A doua opțiune este un sistem numit StrikeMaster, care folosește un vehicul blindat australian Bushmaster, pe care sunt montate rachete navale de tip NSM (Naval Strike Missile), fabricate de compania norvegiană Kongsberg.

Deși cererea oficială pentru HIMARS nu înseamnă că sistemul a câștigat automat contractul, ea arată clar în ce direcție se îndreaptă prioritățile de apărare ale Australiei. Noua versiune a rachetei PrSM (Increment 2) poate lovi și ținte aflate în mișcare, inclusiv nave, la distanțe de până la circa 500 km, iar Australia a investit deja în dezvoltarea acestei versiuni.

Oficialii apărării americane consideră că Australia rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai SUA în Pacificul de Vest deoarece „amplasarea strategică a acestei puteri contribuie semnificativ la pacea și stabilitatea economică în regiune”.