Australia salută decizia lui Trump de eliminare a tarifelor vamale aplicate cărnii de vită

Vineri, Trump a eliminat tarifele pe care le impusese asupra a peste 200 de produse alimentare, inclusiv carnea de vită, pe fondul îngrijorării consumatorilor cu privire la creșterea prețurilor produselor alimentare în SUA. În 2024, Australia a devenit cel mai mare exportator de carne roșie către SUA, oferind prețuri mai mici și bucăți de carne slabă, care lipsesc din SUA.

„Salutăm eliminarea acestor tarife. Este un lucru bun pentru producătorii australieni de carne de vită”, a declarat ministrul de externe Penny Wong pentru televiziunea Australian Broadcasting Corp.

Guvernul laburist va continua să pledeze pentru tarife zero

Însă prim-ministrul Anthony Albanese a afirmat că guvernul său laburist va continua „să pledeze pentru tarife reciproce autentice, care ar fi zero”.

Printre diversele tarife pe care Trump le-a impus asupra mărfurilor importate în SUA, el le numește pe unele dintre ele „reciproce”, pe baza dimensiunii deficitului comercial al SUA cu o anumită țară.

„Credem cu tărie și vom continua să susținem tarife zero”, a declarat Albanese într-o intervenție televizată din Melbourne.

Wong nu a vrut să spună dacă guvernul de centru-stânga al lui Albanese, care a făcut anterior presiuni pentru o amânare, se așteaptă acum ca Trump să renunțe la tarifele de 50% aplicate importurilor australiene de oțel și aluminiu.

„Vom continua să susținem poziția noastră”, a spus ea.

În aprilie, Trump a evidențiat o disparitate în comerțul cu carne de vită cu Australia, care exportă anual carne de vită în valoare de peste 4 miliarde de dolari australieni (2,61 miliarde de dolari) către SUA. La câteva luni după comentariile lui Trump, Australia a declarat că va relaxa restricțiile asupra importurilor de carne de vită din SUA, în vigoare din 2003 din cauza preocupărilor legate de encefalopatia spongiformă bovină, sau boala vacii nebune.

Din 1990, Australia a exportat între 150.000 și 400.000 de tone de produs în fiecare an către SUA, unde este popular în lanțurile de fast-food.