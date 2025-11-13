Reformă amplă în Germania privind serviciul militar: examinare obligatorie pentru tineri / Ce stimulente financiare oferă statul voluntarilor

Noul acord, finalizat miercuri seară de parlamentari de rang înalt din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Partidul Social-Democrat (SPD), reprezintă a doua încercare a coaliției de a soluționa una dintre cele mai controversate reforme din domeniul apărării, scrie Politico.

Proiectul anterior s-a prăbușit după ce ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a intervenit pentru a bloca un model care se baza pe declanșarea automată a unui sistem de loterie pentru acoperirea deficitului de personal.

Acest lucru a stârnit o dezbatere mai amplă despre cât de departe ar trebui să meargă Germania în a obliga tinerii să efectueze stagiul militar.

Compromisul prezentat joi dimineață propune o abordare diferită.

Înregistrare obligatorie și examinare medicală pentru tinerii de 18 ani

Potrivit planului, toți tinerii de 18 ani vor fi înregistrați oficial, iar băieții născuți începând cu anul 2008 vor trebui să treacă printr-o examinare medicală obligatorie.

Tinerii vor completa și un chestionar privind aptitudinile și disponibilitatea de efectua serviciul militar. Măsura oferă guvernului o imagine timpurie asupra potențialului de recrutare.

Serviciu militar obligatoriu doar prin votul Parlamentului

Dacă numărul voluntarilor pentru serviciul militar va fi prea mic, coaliția propune introducerea unei „obligații de serviciu în funcție de necesități”. Această măsură ar putea fi activată printr-un vot al Bundestagului, de exemplu în cazul unei situații de securitate care ar impune suplimentarea urgentă a efectivelor.

În acest scenariu, Bundeswehr ar recruta doar numărul necesar, iar recurgerea la un sistem de loterie va fi ultima soluție.

Ministerul Apărării va trebui să prezinte o dată la șase luni un raport privind progresul în atragerea tinerilor în armată.

Stimulente financiare pentru voluntari

Pentru a consolida ruta voluntară, acordul include noi stimulente: un salariu de 2.600 de euro pe lună, un sprijin financiar pentru obținerea permisului auto sau de camion după un an de serviciu și statut special dedicat celor care aleg să rămână mai mult în serviciu.

Acordul stabilește un obiectiv de creștere a efectivelor la 255.000 – 270.000 de soldați activi, plus aproximativ 200.000 de rezerviști, în concordanță cu angajamentele Germaniei în cadrul NATO. În prezent, Germania are aproximativ 182.000 de militari activi.

Proiectul de lege este așteptat să fie înaintat Parlamentului pentru vot până la sfârșitul anului.