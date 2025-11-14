China începe testele pe mare ale celei mai mari nave de asalt amfibie din lume. Testul stârnește îngrijorare în Taiwan

China a început vineri testele pe mare ale celei mai avansate nave de asalt amfibie. Testul are loc la doar o săptămână după ce a pus în funcțiune cel mai modern portavion al său, ca parte a modernizării rapide a marinei chineze, care este deja cea mai mare din lume, potrivit AP.

Nava Sichuan tip 076, care a plecat de la șantierul naval Hudong-Zhonghua din Shanghai, combină unele dintre atributele portavioanelor și ale navelor de asalt amfibie, având capacitatea de a lansa atât aeronave, cât și ambarcațiuni de debarcare încărcate cu trupe.

Are aproximativ jumătate din dimensiunea lui Fujian, ultimul portavion pus în funcțiune de China pe 7 noiembrie, și un deplasament de aproximativ 40.000 de tone. Ambele nave au fost proiectate și construite în China.

Specificațiile tehnice exacte nu au fost publicate, dar navele de asalt amfibie sunt de obicei mai rapide decât portavioanele, ceea ce le conferă o mai mare flexibilitate operațională. Totuși, sunt mai puțin protejate împotriva atacurilor și nu pot transporta la fel de multe aeronave.

Nava amfibie, parte din planul lui Xi privind armata chineză

Marina Chinei are deja mai multe nave decât Marina SUA, dar este în urmă în ceea ce privește portavioanele, navele de asalt amfibii și alte unități importante. Pentru a recupera teren, China a demarat un program masiv de construcție, ca parte a planului amplu de modernizare militară lansat de liderul Xi Jinping.

Scopul declarat al lui Xi este de a avea o forță complet modernizată până în 2035 și una care să fie „de clasă mondială” până la mijlocul secolului. Un alt obiectiv al lui Xi este cucerirea insulei Taiwan, autoguvernată democratic. Xi nu a exclus utilizarea forței pentru ocuparea insulei pe care o consideră ca fiind parte a Chinei.

Navele de asalt amfibii ar putea fi esențiale pentru o invazie a Taiwanului. Insula este plină cu sisteme de apărare antirachetă care ar putea face ca orice încercare de a utiliza nave amfibii să fie costisitoare.

Sichuan seamănă cu navele de asalt amfibii din clasa America și din clasa Wasp ale Marinei SUA. Ea este echipată cu același sistem modern de catapultă electromagnetică care a fost testat cu succes pe portavionul Fujian, în timp ce navele americane nu dispun de astfel de sisteme de lansare.

Mass-media oficială chineză a relatat că sistemul electromagnetic ar permite navei Sichuan să lanseze aeronave cu aripi fixe, pe lângă elicoptere și avioane STOVL și VTOL, dar nu era încă clar dacă se va limita la drone sau dacă ar putea lansa aeronave cu aripi fixe cu echipaj, cum ar fi avioanele de vânătoare.

Acest lucru va deveni cunoscut în etapele ulterioare ale testelor maritime, pe măsură ce capacitățile navei Sichuan sunt testate. China nu a precizat cât vor dura testele maritime ale navei Sichuan.