Cum a invadat fenomenul „Wrapped” aplicațiile, brandurile dar și politica

De aproape zece ani, Spotify oferă utilizatorilor un rezumat animat al preferințelor muzicale din ultimele 12 luni. Chiar dacă entuziasmul s-a mai temperat în ultimele ediții, ideea „Wrapped” a devenit un reper în comunicarea digitală.

Astfel, în 2025, numeroase servicii au lansat propriile interpretări ale conceptului: Duolingo prezintă progresul lingvistic, Goodreads face un bilanț al lecturilor, Letterboxd al filmelor vizionate, iar platforme precum YouTube, LinkedIn, Uber, Reddit, Strava sau chiar ChatGPT au creat versiuni adaptate publicului lor, scrie Il Post.

Un mecanism de marketing cu impact viral

Succesul Wrapped-ului Spotify nu se datorează doar datelor pe care le pune la dispoziție, ci și potențialului uriaș de distribuire pe rețelele sociale. Practic, fiecare utilizator devine un promotor al brandului.

Această rețetă i-a inspirat pe mulți jucători din piață, care speră să obțină aceeași expunere. În cazurile reușite, prezentarea datelor reflectă interese autentice – muzică, filme, cărți – și creează o legătură reală cu publicul.

Un exemplu des menționat este „Metro Rewind”, realizat de compania de transport public din Washington. Utilizatorii primesc detalii personalizate despre numărul de călătorii, traseele preferate, cea mai lungă deplasare sau cantitatea de emisii de CO₂ evitate.

Pe lângă statistici, aplicația oferă și un „profil de personalitate”, ceea ce face experiența mai atractivă și ușor de împărtășit online.

Nu toate domeniile se potrivesc acestui tip de prezentare. Aplicațiile de livrare de mâncare, precum Uber Eats sau DoorDash, au stârnit critici pentru că le reamintesc utilizatorilor cât de des au comandat, generând mai degrabă un sentiment de vinovăție decât de divertisment.

Alte exemple, cum ar fi WeTransfer, oferă statistici prea tehnice sau lipsite de relevanță emoțională, ceea ce reduce atractivitatea formatului.

Wrapped ca simplu pretext publicitar

Tot mai multe companii adoptă formatul fără elemente personalizate, folosindu-l doar pentru a promova produse vândute, extinderi sau rezultate comerciale. În aceste situații, conceptul își pierde caracterul original și devine o formă de reclamă cu ambalaj familiar.

Platforme precum Canva au pus la dispoziție șabloane de Wrapped, utilizate atât de firme, cât și de persoane obișnuite. A apărut chiar și „Dating Wrapped”, un mod de a rezuma viața sentimentală din ultimul an: întâlniri, despărțiri, momente bune sau dezamăgiri.

Wrapped în politică și activism

Formatul a fost adoptat și în comunicarea politică și civică. Partide, instituții și organizații non-guvernamentale folosesc estetica recognoscibilă pentru a transmite mesaje.

În Italia, Partidul Democrat publică anual un „Wrapped” al guvernului, cu promisiuni neîndeplinite. Casa Albă l-a folosit pentru a ironiza presa critică, iar guvernul Israelului pentru a răspunde contestatarilor. În paralel, ONG-uri precum Antigone au utilizat formatul pentru a evidenția problemele grave din penitenciarele italiene.

Wrapped a devenit un limbaj vizual al erei digitale: rapid, ușor de recunoscut și adaptabil. Reușita depinde însă de relevanța și sinceritatea mesajului. Atunci când datele surprind ceva semnificativ pentru utilizator sau pentru societate, formatul are impact. Când este folosit doar ca mască pentru reclamă sau propagandă, își pierde atractivitatea.