Proteste în Cisiordania după ce Autoritatea Palestiniană a oprit ajutoarele pentru familiile prizonierilor

Autoritatea Palestiniană se confruntă, în aceste zile, cu proteste în mai multe orașe din Cisiordania, după ce a suspendat plățile lunare acordate familiilor palestinienilor uciși, răniți sau închiși de Israel. Măsura face parte dintr-o reformă cerută de parteneri internaționali, dar a generat reacții dure pe plan intern.

Creată în anii ’90 în urma acordurilor de la Oslo, Autoritatea Palestiniană administrează parțial Cisiordania și exercită atribuții limitate de guvernare, securitate și servicii publice.

Instituția reprezintă palestinienii în relațiile cu Israelul și cu comunitatea internațională.

Reforma, cerută de SUA și UE

Până recent, indemnizațiile au fost acordate automat, fără a ține cont de situația financiară a familiilor sau de motivele detenției. Conducerea palestiniană a justificat acest sistem ca parte a „luptei naționale”. Sub presiuni venite în special din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene, Autoritatea Palestiniană a decis să desființeze acest sistem și să îl înlocuiască cu unul de asistență socială, bazat pe criterii de venit și avere.

Comisia pentru Afacerile Deținuților și Foștilor Deținuți, un organism reprezentativ din Cisiordania, a confirmat că plățile au fost suspendate efectiv în urmă cu aproximativ două luni. Încetarea programului fusese anunțată oficial încă din luna februarie.

„O obligație națională”

Decizia a atras critici din mai multe direcții. Mulți palestinieni acuză conducerea de la Ramallah că a cedat cererilor externe în detrimentul propriilor cetățeni, iar pierderea bruscă a veniturilor a adâncit nemulțumirea socială.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, citat de Bloomberg, a declarat că trecerea la un sistem de ajutor social nu înseamnă abandonarea familiilor afectate. „Loialitatea față de martiri, prizonieri, răniți și familiile lor rămâne o obligație națională”, a transmis Abbas. El a menționat că sprijinul va continua, dar pe alte criterii.

Criticile Israelului

Israelul consideră că vechiul sistem ar fi stimulat violența. Deși Autoritatea Palestiniană a modificat mecanismul de plată, Israelul susține că măsura nu schimbă esența sistemului. Potrivit Ministerului israelian de Externe, sprijinul financiar continuă să ajungă și la familiile palestinienilor condamnați pentru atacuri împotriva Israelului. Gideon Sa’ar a catalogat sistemul drept „pay-for-slay” (recompensarea financiară a actelor violente), o politică „care încurajează terorismul”.

Reforma, respinsă de palestinieni

Schimbările sunt semnificative: familiile care solicită ajutor trebuie acum să completeze formulare detaliate privind veniturile și bunurile. Plățile sunt redirecționate prin instituții de asistență socială, nu prin structuri dedicate prizonierilor.

Potrivit sondajelor, aproximativ două treimi dintre palestinieni se opun reformei, percepută ca parte a unei crize mai largi de legitimitate a Autorității Palestiniene, ceea ce ridică riscul continuării protestelor.