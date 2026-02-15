Volodimir Zelenski anunță noi ajutoare energetice și militare pentru Ucraina în următoarele 10 zile

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va primi noi pachete de sprijin din partea aliaților europeni, atât pentru sectorul energetic, cât și pentru cel militar.

Toate aceste măsuri vor fi luate înainte de 24 februarie, data care marchează patru ani de la invazia la scară largă declanșată de Rusia, scrie Reuters.

Kievul caută susținere externă în acest moment, când luptele intense de pe front și atacurile aeriene încă afectează sistemul energetic al țării.

În același timp, Ucraina se află sub presiune din partea Statele Unite ale Americii pentru a discuta despre obținerea păcii și un viitor armistițiu.

„La München, am convenit cu liderii Formatului Berlin asupra unor pachete specifice de ajutor energetic și militar pentru Ucraina până pe 24 februarie”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Anunțul a venit după reuniunea așa-numitului Format Berlin, unde au participat aproximativ doisprezece lideri europeni. Președintele a spus anterior că speră la noi livrări de echipamente, inclusiv rachete pentru apărarea antiaeriană.