Volodimir Zelenski anunță noi ajutoare energetice și militare pentru Ucraina în următoarele 10 zile

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va primi noi pachete de sprijin din partea aliaților europeni, atât pentru sectorul energetic, cât și pentru cel militar.
Toate aceste măsuri vor fi luate înainte de 24 februarie, data care marchează patru ani de la invazia la scară largă declanșată de Rusia, scrie Reuters.
Kievul caută susținere externă în acest moment, când luptele intense de pe front și atacurile aeriene încă afectează sistemul energetic al țării.
În același timp, Ucraina se află sub presiune din partea Statele Unite ale Americii pentru a discuta despre obținerea păcii și un viitor armistițiu.
„La München, am convenit cu liderii Formatului Berlin asupra unor pachete specifice de ajutor energetic și militar pentru Ucraina până pe 24 februarie”, a scris Volodimir Zelenski pe X.
Anunțul a venit după reuniunea așa-numitului Format Berlin, unde au participat aproximativ doisprezece lideri europeni. Președintele a spus anterior că speră la noi livrări de echipamente, inclusiv rachete pentru apărarea antiaeriană.
„Sunt recunoscător partenerilor noștri pentru disponibilitatea lor de a ajuta și contăm pe faptul că toate livrările vor ajunge prompt”, a adăugat el.
În ultimele luni, atacurile rusești asupra unor orașe mari, precum Kiev, au produs pagube serioase infrastructurii energetice. Milioane de oameni au rămas fără electricitate pentru lungi perioade.
Zelenski a precizat că, doar în ultima săptămână, Rusia a lansat aproximativ 1.300 de drone de atac, 1.200 de bombe aeriene ghidate și zeci de rachete balistice asupra teritoriului ucrainean.