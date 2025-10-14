Bursele europene deschid în scădere pe fondul tensiunilor comerciale SUA-China

Indicele FTSE din Marea Britanie este de așteptat să deschidă în scădere cu 0,15%, indicele DAX din Germania în scădere cu 0,11%, indicele CAC 40 din Franța în scădere cu 0,16% și indicele FTSE MIB din Italia în scădere cu 0,3%, potrivit datelor furnizate de IG.

Piețele au fost în suspans după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat China cu o nouă serie de creșteri tarifare pentru a „contracara financiar” noile controale la export impuse de Beijing asupra mineralelor rare.

China controlează aproximativ 70% din oferta globală de minerale rare, care sunt esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie, inclusiv automobile, apărare și semiconductori. Aceste materiale sunt cruciale pentru producția de componente electronice avansate și tehnologii verzi.

Duminică, Trump a sugerat într-o postare pe Truth Social că s-ar putea să nu-și pună în aplicare amenințarea, postând că relațiile comerciale cu China „vor fi în regulă”.

Acest mesaj contradictoriu a adăugat incertitudine pe piețele financiare, conform CNBC.

După o recentă revenire pe fondul speranțelor legate de stimulente, piața bursieră din China ar putea da semne de tensionare, întrucât tensiunile comerciale reînnoite amenință să submineze optimismul investitorilor.

Investitorii vor urmări marți știrile de la reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington.

FMI urmează să publice ultimul său raport privind perspectivele economice mondiale. Reuniunile aduc împreună bancheri centrali, miniștri ai finanțelor și dezvoltării, sectorul privat, societatea civilă și mediul academic pentru a discuta probleme de interes global, inclusiv economia globală, eradicarea sărăciei și dezvoltarea economică.

Marți vor fi publicate rezultatele financiare ale companiilor Givaudan și Ericsson.

În ceea ce privește datele economice, vor fi publicate cifre privind inflația din Germania și șomajul din Marea Britanie, precum și o evaluare a sentimentului economic european, la ora 10:00, ora Londrei.

Acțiunile companiilor din domeniul pământurilor rare au înregistrat creșteri pe fondul disputei comerciale dintre SUA și China privind mineralele critice, investitorii anticipând o posibilă relocare a lanțurilor de aprovizionare.