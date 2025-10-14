Războiul din Ucraina, ziua 1329. Un atac rusesc asupra Ucrainei a lăsat fără curent 30.000 de persoane în Harkov / Zelenski va merge la Washington pentru a discuta furnizarea sistemelor de Apărare aeriană

Zelenski numește câteva surse de finanțare pentru posibila livrare a rechetelor Tomahawk

În cadrul conferinței de presă susținute alături de Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și politică de Securitate desfășurată la Kiev, președinte ucrainean a enumerat câteva surse de finanțare pentru posibila achiziție a rachetelor Tomahawk din SUA.

Zelenskyy a declarat că Ucraina dispune în prezent de „opțiuni decente” pentru finanțarea potențialei achiziții de rachete de croazieră Tomahawk fabricate în SUA. Acesta s-a referit la un împrumut de reparații bazat pe activele rusești înghețate, inițiativa PURL (Lista cu echipamente prioritare pentru apărarea Ucrainei) fondată de NATO special pentru achiziționarea armelor din SUA destinate Ucrainei, dar și numitul „Mega Deal”.

Președintele SUA Donald Trump a confirmat că se va întâlni cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski /Ucraina intenționează să cumpere sisteme suplimentare de apărare aeriană, dar și rachete HIMARS

Volodimir Zelenski a confirmat luni că se va întâlni cu Donald Trump la Washington. Președintele american a anunțat și el că va fi prezent.

Întâlnirea, programată pentru joi, 17 octombrie, și va fi precedată de apeluri video, între ce doi lideri, cu privire la apărarea aeriană a Ucrainei și capacitățile sale pe distanțe lungi, în contextul escaladării atacurilor rusești.

Un atac rusesc asupra Ucrainei a lăsat fără curent la 30.000 de locuitori din Harkov

Forțele ruse au atacat Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cu bombe ghidate, luni, întrerupând alimentarea cu energie electrică a 30.000 de consumatori din trei districte, au declarat oficiali locali.

Guvernatorul regional Oleh Syniehubov, scriind pe aplicația de mesagerie Telegram, a declarat că forțele ruse au folosit bombe ghidate pentru a ataca districtele Nemyshlianskyi și Slobidskyi din sud-est și districtul Shevchenkivskyi din nordul orașului, transmite Reuters.

Acesta este cel de-al doilea tac rusesc care lasă Ucraina fără energie electică. Cel mai grav a fost înregistat în urmă cu câteva zile și a cauzat o majoră pană de curent în Kiev, dar și în alte nouă regiuni ale Ucrainei.

Rusia pierde 1.200 soldați luni

Potrivit datelor publicate de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Rusia a pierdut luni peste 1.2000 de soldați. Aceștia au fost fie uciși, fie răniți.

De asemenea, armata rusă a pierdut și peste 500 de arme, dar și piese de echipament.