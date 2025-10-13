Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără

Rusia a negat luni orice defecțiune la unul dintre submarinele sale, după NATO a publicat imagini care arătau o navă rusească operând la suprafață în largul coastelor Bretaniei. Episodul a stârnit ironii din partea oficialilor occidentali și o reacție defensivă din partea Moscovei.

Comandamentul Maritim al NATO a publicat mai multe fotografii în care o fregată franceză monitoriza un submarin rusesc aflat la suprafață în apropierea coastelor Franței. „NATO este pregătită să apere Alianța noastră cu vigilență constantă și conștientizare maritimă în tot Atlanticul”, se arată într-un mesaj publicat joi pe platforma X de ramura maritimă a Alianței Nord-Atlantice, citat de Reuters.

Moscova neagă defecțiunea

Canalul Telegram rus VChK-OGPU, cunoscut pentru publicarea unor presupuse scurgeri din interiorul serviciilor de securitate ruse, a afirmat recent că submarinul diesel-electric Novorossiysk s-ar confrunta cu „probleme tehnice grave”, inclusiv „scurgeri de combustibil în compartimentele interioare”.

Rusia a respins însă acuzațiile. Flota Mării Negre a transmis, prin intermediul agenției de presă TASS, că submarinul „nu a fost implicat într-o urgență tehnică”, ci efectua „un tranzit planificat” după ce și-a finalizat misiunile operative din Marea Mediterană și traversa Canalul Mânecii spre Marea Neagră. Potrivit comunicatului rus, ieșirea la suprafață în Canalul Mânecii „a fost conformă regulilor internaționale de navigație”.

NATO ironizează marina rusă

Pe de altă parte, surse olandeze au declarat că submarinul era „în remorcă” în Marea Nordului, iar mai mulți oficiali NATO au sugerat că incidentul confirmă declinul forțelor navale ruse.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comentat ironic situația: „În fapt, nu mai există aproape deloc prezență navală rusă în Mediterană. A rămas doar un submarin rusesc singur și defect, care se târăște acasă după patrulă”.

Paralelă cu „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”

Oficialul olandez a comparat scena cu un film celebru: „Nu mai e Vânătoarea lui Octombrie Roșu, ci vânătoarea mecanicului cel mai apropiat”. Aluzia face trimitere la thrillerul din 1990, inspirat din romanul lui Tom Clancy, în care un comandant sovietic dezertor, aflat la bordul unui submarin nuclear ultrasecret, este urmărit de întreaga flotă americană. În contrast cu acel scenariu tensionat și eroic al Războiului Rece, episodul de acum pare, după cum sugerează Rutte, o scenă banală, cu o navă rusească avariată ce încearcă să ajungă acasă.

Submarinul Novorossiysk, intrat în serviciu în 2014, aparține unei clase capabile să lanseze rachete de croazieră Kalibr, utilizate de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Dacă informațiile privind scurgerile de combustibil se confirmă, incidentul ar putea evidenția probleme de întreținere și uzură accentuată în flota submarină rusă.

Pentru moment, însă, Moscova insistă că totul s-a desfășurat „conform planului”.