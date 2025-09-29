Ilan Șor, plin de curaj din Moscova, despre alegerile din Moldova: „Nu au fost alegeri, ci o numire”

„Ceea ce a avut loc ieri nu au fost alegeri, ci o numire. Da, evident că vom contesta toate rezultatele, este evident.

Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire.

Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”, a declarat oligarhul moldovean Ilan Șor la postul de televiziune „Rossia 24”.

Ilan Șor e refugiat în Moscova, după ce, la 13 aprilie 2023, a fost condamnat de Tribunalul de la Chișinău la 15 ani de închisoare în regim închis și 5 ani de interdicție a exercitării unei funcții publice.

Din Moscova, el avertizează că Opoziția ca apela la instanțele naționale și internaționale.

Șor cheamă oamenii la proteste

Pentru zilele următoare, blocul „Pobeda” (Victorie), lansat de Șor în aprilie 2024, cheamă locuitorii Moldovei la proteste.

Șor consideră că 20% dintre alegători au fost intimidați „în mod special” pentru a nu se prezenta la alegeri.

De altfel, întregul discurs al lui Șor este concentrat pe ideea de victimizare a electoratului – politicieni deconectați de la narativul mainstream sunt urmăriți penal de autorități sau reținuți la aeroport pentru că au vizitat Rusia, iar exemplul cel mai cunoscut este cel al Evgheniei Guțul, șefa Găgăuziei, condamnată la șapte ani de închisoare, pentru că ar fi finanțat ilegal partidul lui Șor, cu bani transportați cu avionul din Moscova.

Potrivit lui Șor, candidații din Opoziție sunt împiedicați să participe la alegeri de către PAS, care încearcă să extindă competențele serviciilor speciale, sub pretextul combaterii corupției electorale.

Informații de context

PAS a câștigat duminică detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu cea mai ridicată prezență la urne din istoria țării. Peste 50% din voturi s-au dus spre PAS.

Opoziția molodveană, în care intră și Șor, alături de Dodon, acuză alegerile de corupție și amenință cu proteste.