Câți bani a investit Moscova în alegerile parlamentare din Republica Moldova pentru a avea deputați controlați? Anunțul lui Igor Grosu

În cadrul discursului său la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, care are loc la Stockholm, Igor Grosu s-a referit și la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. Acesta a subliniat că moldovenii au ales democrația, transparența și integrarea europeană, în ciuda amenințărilor venite din partea Rusiei.

Potrivit acestuia, Moscova a investit aproape 400 de milioane de euro în scrutinul din septembrie, pentru a avea deputați controlați în legislativul de la Chișinău.

„În aceste alegeri am fost martorii unei campanii de dezinformare fără precedent, a unui război hibrid în care Rusia a investit aproape 400 milioane de euro pentru a aduce în Parlament deputați controlați de grupări criminale și de Kremlin”, a spus el.

„Această experiență ne amintește că lupta pentru democrație nu are loc doar pe câmpul de luptă. Ea se duce în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Moldova înțelege ce este în joc”, a mai afirmat Igor Grosu la Stockholm.

Igor Grosu: „Știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău”

În cadrul discursului său, Igor Grosu a mai vorbit și despre invazia rusă în Ucraina, eveniment ale cărui consecințe sunt resimțite și de către cetățenii moldoveni.

„Noi, cei din Republica Moldova, știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău. Împărțim o frontieră cu o țară aflată sub atac, simțim consecințele războiului în fiecare zi – prin insecuritate energetică, presiuni economice și nevoile umanitare ale celor care au fugit de bombe. Și de fiecare dată, răspunsul nostru a fost solidaritatea, nu retragerea. Am oferit refugiu, asistență și sprijin politic – pentru că știm că victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii noastre regiuni”, a mai spus Grosu.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc în data de 28 septembrie 2025. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din voturi, asigurându-și 55 de mandate și o majoritate în noul legislativ.