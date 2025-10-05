Comisia Electorală Centrală a validat alegerile parlamentare din Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat oficial valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor, potrivit protv.md.

Raportul final, care include listele deputaților aleși și candidaților supleanți, a fost transmis Curții Constituționale pentru validare.

La scrutin au participat aproximativ 1,6 milioane de alegători.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din voturi, asigurându-și 55 de mandate.

Pe locul al doilea se află Blocul „Patriotic” cu 24,17% (26 de mandate), urmat de Blocul Electoral „Alternativa” cu 7,96% (8 mandate), Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” cu câte 6,20% și 5,62% (fiecare cu 6 mandate).

Alte formațiuni politice nu au depășit pragul electoral.

Validarea finală a scrutinului va fi efectuată de Curtea Constituțională, care va avea la dispoziție zece zile pentru validarea sau invalidarea alegerilor.