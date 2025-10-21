TikTok publică raportul privind alegerile parlamentare din Republica Moldova: Peste 134.000 de conturi false au fost eliminate

În cele trei luni dinaintea scrutinului parlamentar, TikTok a analizat peste 90 de sesizări, provenite atât din surse interne, cât și din surse externe. Potrivit raportului publicat marți, TikTok a dezmembrat cinci rețele care însumau cel puțin 7.500 de conturi care vizau publicul din Republica Moldova. Cele cinci rețele promovau politicieni proruși și încercau să discrediteze actuala guvernare.

În plus, de la începutul anului 2025, TikTok a întrerupt și opt operațiuni de influență sub acoperire care vizau Republica Moldova.

Concret, în perioada 1 iulie – 28 septembrie 2025, TikTok a eliminat peste 9.300 de conținuturi care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat cu inteligența artificială, iar aproape 1.200 de conturi care imitau oficialii din Republica Moldova au fost șterse.

TikTok a mai eliminat 134.000 de conturi false, 1,8 milioane de cereri de urmărire false și 1,8 milioane de urmăritori falși. În plus, raportul TikTok arată că peste 2,9 milioane de aprecieri false, 1,8 milioane de cereri false de urmărire și crearea a peste 268.000 de conturi de tip spam au fost prevenite în mod proactiv.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc în 28 septembrie 2025, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,2% din voturi, asigurându-și astfel o majoritate în noul Legislativ.