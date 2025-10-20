Rețea masivă de fraudă: 49 de milioane de conturi false create cu dispozitive SIM-box

Operațiunea Simcartel, începută pe 10 octombrie în Letonia, a vizat o rețea extrem de sofisticată care oferea servicii infracționale la scară globală.

Autoritățile au făcut 26 de percheziții, în urma cărora au fost arestate imediat cinci persoane, ulterior încă două fiind reținute, notează techradar.

În urma operațiunii, forțele de ordine au confiscat aproximativ 1.200 de dispozitive SIM-box, 40.000 de cartele SIM, cinci servere cu infrastructură suplimentară, sute de mii de cartele SIM suplimentare, sume importante în valută și patru vehicule de lux.

Un dispozitiv SIM-box este un echipament hardware care conține mai multe cartele SIM și este utilizat pentru a redirecționa apelurile telefonice internaționale prin rețelele mobile locale, ocolind astfel taxele oficiale ale operatorilor. Infractorii utilizează aceste dispozitive pentru a face ca apelurile internaționale să pară locale, evitând operatorii legitimi.

„Rețeaua criminală și infrastructura sa erau foarte sofisticate din punct de vedere tehnic și permiteau infractorilor din întreaga lume să utilizeze acest serviciu SIM-box pentru a comite o gamă largă de infracțiuni cibernetice legate de telecomunicații, precum și alte infracțiuni”, a explicat Europol.

Organizația criminală oferea numere de telefon înregistrate pe numele unor persoane din peste 80 de țări, permițând altor infractori să creeze conturi false pe platformele de socializare și de comunicare.

Europol estimează că peste 49 de milioane de conturi online au fost create cu ajutorul acestei rețele criminale

Aceasta a fost atribuită unui număr de peste 1.700 de cazuri de fraudă în Austria și 1.500 în Letonia.

Pierderile financiare totale se ridică la milioane de euro. Doar în Austria, daunele sunt estimate la aproximativ 4,5 milioane de euro, în timp ce în Letonia acestea au ajuns la circa 420.000 de euro.

Rețeaua criminală a permis „o multitudine de infracțiuni grave”, conform raportului Europol, inclusiv fraude pe piețele online de produse second-hand, escrocherii de tip „fiică-fiu” (în care infractorii se dau drept rude ale victimelor), fraude în domeniul investițiilor, magazine false și site-uri bancare false sau escrocherii de tip „polițist fals”.