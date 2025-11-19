DNSC, avertisment asupra unei fraude cu cereri fictive de credit: Victimele sunt contactate de persoane care pretind că lucrează la bancă

DNSC avertizează că „tentativele de fraudă prin spoofing continuă,” și subliniază tactica folosită

„Atacatorii folosesc adesea pretextul unei cereri fictive de credit pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și pentru a obține date personale sau financiare”.

Utilizatorii au semnalat cazuri în care sunt abordați de indivizi care pretind că lucrează în sistemul bancar, inclusiv „prin mesaje trimise pe rețele sociale”. Sub promisiunea unei „oferte de creditare”, atacatorii cer „date sensibile precum informații personale, copii ale actelor sau chiar extrase de cont”.

„Prin aceste metode, infractorii creează presiune psihologică și un sentiment fals de urgență, pentru a determina victima să furnizeze rapid informații care nu ar trebui niciodată dezvăluite în mediul online”.

Instituția reamintește publicului că „instituțiile financiare nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale, iar verificarea identității interlocutorului este esențială înainte de a continua orice discuție”.

DNSC oferă următoarele recomandări: