Val de fraude pe WhatsApp. DNSC: Mesaje false de la firme de curierat duc la compromiterea contului

Atacurile încep prin trimiterea de mesaje SMS către potențiale victime, profitând de perioada în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete.

„De obicei, infractorii folosesc numele și identitatea vizuală a unor servicii de curierat cunoscute. Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: «Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker. FANBOX »”, a transmis DNSC, luni, pe Facebook.

Site-ul indicat de link este fals și imită platforma de curierat. DNSC avertizează că utilizatorul este redirecționat să se conecteze cu contul personal de WhatsApp. Dacă se finalizează acest proces, atacatorii obțin acces la contul victimei.

„Imediat ce obțin acces la contul de WhatsApp al victimei, infractorii transmit mesaje către cât mai multe contacte, în care solicită un împrumut (prin transfer bancar, cu IBAN furnizat în conversație), sub pretextul că vor returna în aceeași zi suma”, precizează DNSC.

Contul în care sunt transferați banii aparține atacatorilor, care pretind a fi persoana a cărui cont a fost deturnat, de cele mai multe ori un prieten sau o cunoștință a victimei. Dacă victima sesizează că numele titularului de cont diferă de cel al persoanei cu care crede că vorbește, atacatorii invocă diverse motive, cum ar fi faptul că titularul de cont este un prieten sau o persoană către care trebuie să transmită fondurile mai departe.

DNSC oferă și recomandări de securitate