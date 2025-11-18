Marketing tot mai agresiv și fraude: Ce este „Spoofing-ul” și cum să nu cazi în capcana „contractelor blocate”

Cotidianul La Stampa arată că principala metodaă de „marketing” fraudulos folosită este cunoscută sub numele de „spoofing” și constă în mascarea numărului de telefon real al inițiatorului apelului. Astfel, pe ecranul telefonului poate fi afișat un număr de încredere, cum ar fi unul local sau chiar numărul oficial al unei bănci sau al unui furnizor de servicii. Această practică este într-o continuă expansiune în țara noastră, numeroși cetățeni raportând că primesc zilnic zeci de astfel de telefoane prin care sunt presați să accepte contracte pretins avantajoase.

Scenariul „contractului blocat”: o capcană frecventă

Un scenariu des întâlnit în rândul acestor fraude implică o strategie în doi pași. Inițial, victima este contactată cu o ofertă extrem de atractivă. Ulterior, un al doilea apel o informează în mod fals că vechiul său contract a fost suspendat și că riscă să rămână fără servicii esențiale (curent, gaz, internet) dacă nu încheie de urgență un nou acord. Adevărul este că aceste presupuse blocaje sunt fictive, având ca unic scop presarea victimei pentru a furniza date personale sau a efectua plăți.

Măsuri de protecție esențiale

Refuzați să încheiați orice acord verbal prin telefon. Un contract valabil necesită consimțământ informat și, de regulă, o formă scrisă.

Cereți ca orice ofertă sau contract să vă fie trimis în scris, pentru a-l analiza în detaliu înainte de a semna.

Blocați imediat numerele de telefon de la care primiți apeluri suspecte și sesizați autoritățile competente, precum ANCOM sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Nu comunicați niciodată informații sensibile, precum datele cardului bancar, CNP-ul sau alte detalii personale, unor persoane necunoscute care vă contactează telefonic.

O problemă majoră pentru categoriile vulnerabile

Experții atrag atenția că acest tip de marketing abuziv vizează cu precădere categoriile vulnerabile ale populației. Ei subliniază necesitatea adoptării unei legislații mai severe și a implementării unor soluții tehnologice capabile să identifice și să blocheze apelurile frauduloase. Experiența Italiei ar trebui să servească drept un avertisment serios pentru România: în prezent, cea mai eficientă apărare împotriva acestor înșelătorii rămâne o atitudine vigilentă și o bună informare a publicului larg.