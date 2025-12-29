Prima pagină » Life-Inedit » Moda de lux, un marketing care se destramă: Haine și accesorii de mii de dolari care nu țin nici măcar o zi

Moda de lux, un marketing care se destramă: Haine și accesorii de mii de dolari care nu țin nici măcar o zi

Pe măsură ce tarifele din industria modei de lux continuă să crească, tot mai mulți cumpărători observă că standardele de calitate par să se deterioreze, scrie CNN. De la nasturi care se desprind imediat după ce produsul este scos din cutie, până la pantofi de mii de dolari cu tocuri goale ascunse în interior, clienții și influencerii semnalează o problemă tot mai evidentă: luxul nu mai este sinonim cu durabilitatea.
Moda de lux, un marketing care se destramă: Haine și accesorii de mii de dolari care nu țin nici măcar o zi
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
29 dec. 2025, 11:35, Life-Inedit

Influencerul american Wisdom Kaye a publicat pe TikTok imagini cu articole de lux  Miu Miu în valoare de 18.000 de dolari, evidențiind că unele piese se stricau chiar din momentul despachetării.

Situații similare au fost raportate și de cumpărători ai Maison Margiela, iar reacțiile intense din mediul online au alimentat dezbateri despre cât valorează cu adevărat produsele de lux, arată CNN.

Specialiștii susțin că nu e vorba de cazuri izolate. Prețurile ridicate nu mai garantează execuția impecabilă sau rezistența în timp, iar externalizarea producției către zone cu costuri reduse pentru forța de muncă a condus la apariția unor produse care aduc mai mult cu fast fashion decât cu luxul clasic.

Moda de lux și reducerea costurilor în detrimentul meșteșugului

Tot mai multe case de modă renunță la materiale premium. Se optează pentru alternative mai ieftine, cum ar fi plasticul în locul lemnului sau al pielii naturale. Această orientare spre economisire afectează direct calitatea finală, chiar și atunci când eticheta poartă un preț exorbitant.

Criticii consideră că, în prezent, luxul se sprijină mai mult pe imagine de brand și maximizarea profiturilor. Iar acest lucru este în detrimentul artei confecționării autentice. Între timp, segmentul mediu al pieței, cu produse bine realizate la prețuri corecte, câștigă tot mai mult teren. Se indică astfel o schimbare clară a preferințelor și a percepției valorii.

Valul de videoclipuri virale și nemulțumirile clienților transmit industriei un mesaj clar: marketingul sofisticat nu poate compensa lipsa calității. Într-un peisaj dominat de lux scump, dar fragil, cumpărătorii își îndreaptă atenția spre produse care oferă cu adevărat durabilitate și valoare reală.

Recomandarea video