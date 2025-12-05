Un ONG ucrainean readuce acasă 18 copii din teritoriile ocupate de Rusia

Un grup de copii ucraineni, cu vârste între 2 și 17 ani, a revenit în Ucraina din zonele ocupate de Rusia din sudul regiunii Herson, a declarat vineri guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

Organizația umanitară ucraineană Salvați Ucraina a anunțat pe Facebook joi că 18 copii au fost readuși în teritorii aflate sub controlul Ucrainei în ultima săptămână.

Oleksandr Tolokonnikov, adjunctul șefului Administrației Militare a regiunii Herson, a spus pentru Kyiv Independent că aproximativ jumătate dintre cei 18 copii au fost salvați din zonele ocupate de Rusia situate pe malul estic al râului Nipro.

„Fiecare dintre ei a experimentat pe deplin așa-numita «lume rusească». Este un adevărat miracol că acești copii au fost salvați.”, a spus Prokudin într-o postare pe Telegram.

Organizația Salvați Ucraina a precizat în postarea sa că a readus deja peste 1.000 de copii din zonele ocupate, dar „mii” așteaptă încă ajutor.

Organizația a mai spus că cei 18 copii care s-au întors recent au suferit amenințări, presiuni și propagandă de „reeducare” a Moscovei în timpul ocupației.

Potrivit Salvați Ucraina, printre copiii salvați se află Taras, un băiat de 17 ani, care a fost marcat de propaganda și pregătirea militară rusească, inclusiv aruncarea de grenade și exerciții în tranșee.

De asemenea, Olesia, o fată de 13 ani, a avut mama amenințată de autoritățile ruse să fie dusă „într-un subsol”, iar „poliția militară” le vizita regulat casa pentru a o obliga să-și trimită fiica la o școală rusească.

Detalii despre cum s-a desfășurat operațiunea de salvare nu au fost oferite nici de Prokudin, nici de Salvați Ucraina.