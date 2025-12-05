Prima pagină » Social » Un ONG ucrainean readuce acasă 18 copii din teritoriile ocupate de Rusia

Un ONG ucrainean readuce acasă 18 copii din teritoriile ocupate de Rusia

Un ONG ucrainean a readus acasă 18 copii din teritoriile ocupate de Rusia, unde aceștia au fost supuși amenințărilor rusești.
Un ONG ucrainean readuce acasă 18 copii din teritoriile ocupate de Rusia
Sursa foto: X
Nițu Maria
05 dec. 2025, 17:47, Social

Un grup de copii ucraineni, cu vârste între 2 și 17 ani, a revenit în Ucraina din zonele ocupate de Rusia din sudul regiunii Herson, a declarat vineri guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

Organizația umanitară ucraineană Salvați Ucraina a anunțat pe Facebook joi că 18 copii au fost readuși în teritorii aflate sub controlul Ucrainei în ultima săptămână.

Oleksandr Tolokonnikov, adjunctul șefului Administrației Militare a regiunii Herson, a spus pentru Kyiv Independent că aproximativ jumătate dintre cei 18 copii au fost salvați din zonele ocupate de Rusia situate pe malul estic al râului Nipro.

„Fiecare dintre ei a experimentat pe deplin așa-numita «lume rusească». Este un adevărat miracol că acești copii au fost salvați.”, a spus Prokudin într-o postare pe Telegram.

Organizația Salvați Ucraina a precizat în postarea sa că a readus deja peste 1.000 de copii din zonele ocupate, dar „mii” așteaptă încă ajutor.

Organizația a mai spus că cei 18 copii care s-au întors recent au suferit amenințări, presiuni și propagandă de „reeducare” a Moscovei în timpul ocupației.

Potrivit Salvați Ucraina, printre copiii salvați se află Taras, un băiat de 17 ani, care a fost marcat de propaganda și pregătirea militară rusească, inclusiv aruncarea de grenade și exerciții în tranșee.

De asemenea, Olesia, o fată de 13 ani, a avut mama amenințată de autoritățile ruse să fie dusă „într-un subsol”, iar „poliția militară” le vizita regulat casa pentru a o obliga să-și trimită fiica la o școală rusească.

Detalii despre cum s-a desfășurat operațiunea de salvare nu au fost oferite nici de Prokudin, nici de Salvați Ucraina.

Recomandarea video

Parlamentarii germani au adoptat pachetul de măsuri privind sistemul de pensii, punând capăt unei dispute interne care amenința să submineze guvernul de coaliție al Cancelarului Friedrich Merz
G4media
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
Gandul
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor