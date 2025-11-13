Presupus șef al mafiei jocurilor de noroc online, extrădat din Thailanda în China

Cetățeanul chinez este probabil cea mai proeminentă figură dintre presupușii operatori de criminalitate cibernetică din Asia arestați și a fost asociat cu rețele regionale de escrocherii de către SUA, potrivit The Guardian.

În vârstă de 43 de ani, cetățeanul chinez care deține și un pașaport cambodgian, a fost arestat de poliția thailandeză în august 2022 în baza unui mandat internațional și a unei notificări roșii Interpol solicitate de Beijing, care l-a acuzat de desfășurarea de operațiuni ilegale de jocuri de noroc online.

O instanță penală thailandeză a ordonat extrădarea sa în mai anul trecut, iar o altă instanță a confirmat decizia luni, după un apel din partea echipei juridice a lui She.

El va fi extrădat în China pentru a fi judecat pentru operarea de cazinouri și site-uri de jocuri de noroc ilegale, precum și pentru utilizarea Myanmarului ca bază pentru aceste operațiuni ilegale și spălarea de bani, a anunțat miercuri un comunicat al poliției thailandeze.

Centre de fraudă online de la pandemia de Covid-19

La momentul arestării sale, el conducea un imperiu al jocurilor de noroc care includea un cazinou de 15 miliarde de dolari, un complex de divertisment și turism numit Shwe Kokko, la granița dintre Thailanda și Myanmar.

Zonele de frontieră dintre Thailanda, Myanmar, Laos și Cambodgia au devenit centre de fraudă online de la pandemia de Covid-19, iar ONU susține că miliarde de dolari au fost câștigate din traficarea a sute de mii de oameni forțați să lucreze în aceste complexe.