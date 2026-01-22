Prima pagină » Știri externe » Rusia anunță că a reținut un presupus agent al serviciilor de informații din Republica Moldova. SIS respinge acuzațiile

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a capturat la Moscova un agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS). Chișinăul respinge acuzațiile.
„S-a stabilit că, în decembrie 2025, un cetățean rus a ajuns la Moscova cu scopul de a îndeplini o sarcină pentru Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, îndreptată împotriva securității Rusiei, iar în timpul pregătirii acesteia a fost reținut de ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate”, a transmis FSB într-un comunicat citat de agenția de presă TASS.

Potrivit autorităților ruse, pe dispozitivele de comunicare confiscate ar fi fost găsite mesaje cu un angajat al SIS.

FSB a precizat că a fost deschis un dosar penal pentru „cooperare clandestină cu un stat străin”, infracțiune pedepsită cu până la opt ani de închisoare.

Presa din Republica Moldova relatează că persoana reținută la Moscova ar fi Serghei Mișin, fost consilier pe relații interetnice al lui Igor Dodon.

Reacția SIS

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a declarat pentru Ziarul de Gardă că acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse sunt nefondate și „reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de tensionare a situației regionale”.

„Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova respinge acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse. Astfel de declarații reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de tensionare a situației regionale. Instituția își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională și dreptul internațional”, se arată în răspunsul SIS pentru ZdG.

