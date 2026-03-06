Prima pagină » Știrile zilei » Rusia ar fi furnizat Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu

Rusia ar fi furnizat Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu

Washington Post a relatat că Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu. Casa Albă a declarat că această posibilitate „în mod clar nu schimbă nimic în ceea ce privește operațiunile militare din Iran”.
Casa Albă a minimalizat vineri relatările din presă conform cărora Rusia ar furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane, potrivit Le Figaro. „Acest lucru, evident, nu schimbă nimic în operațiunile noastre militare din Iran, deoarece suntem în proces de a le decima complet ”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe,  Karoline Leavitt , părând să confirme relatările. „Atingem obiectivele militare ale acestei operațiuni și acest lucru va continua ”, a adăugat ea ca răspuns la o întrebare din partea presei.

Washington Post a relatat că Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane în Orientul Mijlociu, inclusiv amplasarea navelor și avioanelor, citând trei surse anonime. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat la începutul acestei săptămâni că Rusia „nu a fost un factor” în războiul împotriva Iranului. Statele Unite furnizează informații Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei.

Vineri, Donald Trump a cerut „capitularea necondiționată” a Iranului , iar armata israeliană a afirmat că „zdrobește regimul” : bombardamentele s-au intensificat la Teheran după o săptămână de conflict regional fără precedent. „Nu va exista nicio înțelegere cu Iranul, ci doar O CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ! După aceea și alegerea unuia sau mai multor lideri MARI ȘI ACCEPTABILI (…), vom lucra neobosit pentru a reconstrui Iranul, a-l face (…) mai puternic ca niciodată ”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa de socializare Truth – ceea ce a dus la creșterea prețurilor petrolului.

