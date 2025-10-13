Fotografie de grup la Sharm el-Sheikh: Trump, înconjurat de lideri mondiali şi de preşedintele FIFA

La evenimentul din Sharm el-Sheikh participă, pe lângă preşedintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, şi liderul american Donald Trump, aproximativ 20 de lideri mondiali. La fotografia de grup s-au reunit preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi liderii europeni Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer şi Friedrich Merz.

Regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, şi prim-ministrul ungar, Viktor Orban, au apărut şi ei pe scenă, potrivit Sky News. O prezenţă surprinzătoare la eveniment este cea a şefului FIFA, Gianni Infantino. El are o legătură puternică cu Donald Trump şi în 2020, în timpul primului mandat prezidenţial, a fost invitat la Casa Albă pentru ceremonia de semnare a Acordurilor Abraham, care au normalizat relaţiile dintre Israel şi mai multe ţări arabe.

Donald Trump şi preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi prezidează luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internaţional pentru a discuta propunerea liderului american de a pune capăt războiului din Gaza. La întâlnire participă lideri din peste 20 de ţări, a anunţat preşedinţia egipteană într-un comunicat.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că acesta nu va participa la summitul pentru pace. Decizia a fost luată din respect pentru sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret- Simchat Torah, care începe luni seara şi în timpul căreia liderii israelieni evită deplasările oficiale, scrie Times of Israel.

În schimb, la discuţiile din Egipt participă preşedintele palestinian Mahmoud Abbas. Summitul are loc în staţiunea egipeană Sharm el-Sheikh şi reuneşte lideri regionali şi internaţionali care discută paşii următori ai acordului de pace dintre Israel şi Palestina.