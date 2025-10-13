Acordul de pace pentru Gaza, semnat acum în Egipt. Trump: „Rugăciunile a milioane de oameni au fost în sfârșit ascultate”

UPDATE 20:20 – Trump îi prezintă pe liderii summitului în ordine alfabetică la Sharm el-Sheikh

Donald Trump a preluat rolul de gazdă la Sharm el-Sheikh, enumerând numele liderilor prezenți.

După ce premierul pakistanez Shehbaz Sharif l-a lăudat, Trump a glumit: „Hai să mergem acasă, nu mai este nimic de spus.”

Apoi a parcurs fiecare țară în ordine alfabetică, începând cu președintele Mahmoud Abbas al Autorității Palestiniene, urmat de Liga Arabă, Armenia și Azerbaidjan.

Ajungând la Franța, Trump a spus că „își imaginează” că Emmanuel Macron se află „undeva în spatele meu.” Când și-a dat seama că președintele francez nu era acolo, a adăugat: „Nu-mi vine să cred, astăzi adoptați o abordare discretă.”

De asemenea, a complimentat-o pe Giorgia Meloni din Italia, numind-o „frumoasă” și „o politiciană foarte de succes.”

„Acum, în Statele Unite, dacă numești o femeie frumoasă, asta înseamnă sfârșitul carierei tale politice. Dar îmi voi asuma riscul,” a adăugat el.

Meloni, stând ușor stângace în spatele lui Trump, a zâmbit la remarcile sale.

Apoi Trump și-a îndreptat atenția către Regatul Unit, unde Sir Keir Starmer a făcut un pas înainte pentru a schimba câteva cuvinte inaudibile cu el, înainte de a reveni la poziția sa în spatele președintelui SUA.

UPDATE 20:05 – Trump: „Rugăciunile a milioane de oameni au fost în sfârșit ascultate”

Donald Trump s-a adresat publicului la Sharm el-Sheikh, declarând că astăzi „este ziua pentru care oamenii din întreaga regiune și din întreaga lume au muncit, s-au străduit, au sperat și s-au rugat.”

„Am realizat ceea ce toți spuneau că este imposibil. În sfârșit, avem pace în Orientul Mijlociu,” a spus el.

„Este atât de frumos să vezi o zi nouă și luminoasă răsărind. Și acum începe reconstrucția”, a adăugat acesta.

Trump și-a exprimat, de asemenea, „imensă recunoștință față de națiunile arabe și musulmane” care, după cum a spus el, „au ajutat ca această realizare incredibilă să fie posibilă.”

UPDATE 20:00 – Egiptul salută acordurile pentru Gaza ca începutul unei noi ere de pace în Orientul Mijlociu

Președintele Egiptului, Abdel Fattah al Sisi, a descris acordurile de astăzi pentru Gaza ca „deschizând ușa către o nouă eră de pace și securitate în Orientul Mijlociu.”

Al Sisi a subliniat că „încheierea războiului din Gaza ar trebui să marcheze sfârșitul tuturor războaielor din regiune” și a anunțat că Egiptul va găzdui un summit privind reconstrucția Gazei.

El a mai evidențiat că soluția celor două state este „singura modalitate de a îndeplini aspirațiile atât ale poporului palestinian, cât și ale poporului israelian de a încheia conflictul.”

„Pacea nu este realizată de țări și state, ci de oameni care sunt siguri că adversarii de ieri sunt prietenii de astăzi,” a adăugat el.

Când l-a prezentat pe Donald Trump pe scenă, al Sisi a spus: „Aș dori să îmi exprim profunda apreciere pentru eforturile președintelui Trump.”

UPDATE 19:45 – Trump pare dedicat planului de pace pentru Gaza, pentru moment

În ciuda scenelor festive din Egipt, drumul înainte rămâne lung și incert, cu „multe obstacole potențiale”, potrivit corespondentului american Sky News, Mark Stone.

Vorbind din afara sălii de conferințe de la Sharm el-Sheikh, Stone a subliniat că Trump a semnat un „angajament important” în Egipt, „dar nu semna pacea în Orientul Mijlociu.”

„El a semnat prima fază a unui drum foarte lung, cu numeroase provocări înainte. Nimeni nu ar trebui să se grăbească să tragă concluzii despre dificultățile care urmează. Președintele Trump, presupun, este conștient de asta, dar pentru moment pare complet dedicat.”

UPDATE 19:40 – Trump semnează planul de pace pentru Gaza: „Aceasta a durat 3.000 de ani”

Donald Trump a semnat oficial planul de pace pentru Gaza, primul la Sharm el-Sheikh.

În timp ce semna, a remarcat: „Aceasta a durat 3.000 de ani, vă puteți imagina? Și va rezista.”

Acordul a fost apoi semnat de Abdel Fattah al Sisi, liderul Egiptului, și de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei.

„Aceasta este o zi incredibilă pentru lume,” a spus Trump, adăugând că acordul este atât de important încât ar putea preveni un Al Treilea Război Mondial, care, după cum a sugerat, ar fi putut izbucni în Orientul Mijlociu.

UPDATE 19:35 – Trump laudă liderii mondiali înainte de semnarea acordului de pace pentru Gaza

Donald Trump se adresează personal liderilor mondiali pentru a le recunoaște contribuțiile la acordul de pace pentru Gaza.

Către Tamim bin Hamad Al Thani din Qatar, a spus: „Oamenii pot să vă pună la îndoială caracterul, dar sunteți cu adevărat o persoană bună. Trăiți într-o regiune dificilă și fără sprijinul vostru, acest lucru nu ar fi fost posibil.”

Către Tayyip Erdogan din Turcia: „A fost un prieten adevărat, mereu acolo ori de câte ori am avut nevoie de el.”

Către Abdel Fattah al Sisi din Egipt: „Am ales Egiptul datorită sprijinului dumneavoastră crucial. Mulți și-au dorit să găzduiască acest eveniment, dar am considerat că a fost alegerea potrivită. Sunteți un mare lider, cu rate foarte scăzute ale criminalității.”

Către Giorgia Meloni: „Avem Italia. Ea este o lideră puternică și face o treabă excelentă.”

UPDATE 19:20 – Trump găzduiește ceremonia de semnare a acordului de pace pentru Gaza în Egipt

Liderii mondiali s-au reunit la Sharm el-Sheikh pentru ceremonia oficială de semnare a acordului de pace pentru Gaza, găzduită de președintele american Donald Trump.

În discursul său, Trump a descris acordul drept „foarte cuprinzător”, menționând că acesta va „stabili reguli și reglementări” pentru implementarea cadrului de pace.

Referindu-se la repatrierea trupurilor israeliene din Gaza, Trump a declarat că procesul este în desfășurare, explicând: „Sunt identificate și organizate. Se lucrează pentru a afla unde se află acele trupuri.”

Semnarea acordului marchează un moment important în inițiativa diplomatică mai amplă a lui Trump, menită să stabilizeze regiunea și să consolideze cooperarea internațională în domeniul păcii și securității.

UPDATE 19:15 – Egiptul câștigă prestigiu în urma summitului, în ciuda rezultatelor incerte

Egiptul, gazda summitului de pace de astăzi de la Sharm el-Sheikh, a jucat mult timp un „rol tăcut, dar esențial” în eforturile lui Donald Trump de a media pacea în Gaza, potrivit analistului militar Michael Clarke.

Totuși, Clarke a subliniat că atât țara, cât și liderul său, președintele Abdel Fattah al-Sisi, pășesc acum în lumina reflectoarelor, primind chiar și laude publice din partea președintelui american în urma recentei lor întâlniri.

„Al-Sisi va câștiga un prestigiu semnificativ în urma acestui eveniment, nu doar pe plan intern, ci și pe scena internațională”, a spus Clarke, creditând Egiptul pentru diplomația sa eficientă în timpul războiului.

În ciuda atenției diplomatice, Clarke și-a exprimat scepticismul față de impactul pe termen lung al summitului, descriind discursul anterior al lui Trump din Knesset drept „amuzant și dezamăgitor” și sugerând că procesul de pace este departe de a fi garantat.

UPDATE 19:10 – Liderii mondiali s-au reunit pentru fotografia de grup la summitul din Egipt

După ce a salutat personal fiecare participant pe scena de la Sharm el-Sheikh, președintele american Donald Trump a fost însoțit de liderii și demnitarii prezenți pentru fotografia oficială a summitului.

„Este un moment extrem de important pentru toți acești lideri”, a remarcat corespondentul american Mark Stone, descriind atmosfera drept una simbolică și istorică.

El a adăugat că reuniunea marchează „începutul următoarei etape a unui proces care va fi dificil și complex”, numind ziua „una extraordinară” pentru diplomația internațională.

UPDATE 18:45 – Lideri mondiali se adună pentru o fotografie cu Trump la Sharm el-Sheikh

Donald Trump a fost în centrul atenției astăzi, mai întâi adresându-se Knesset-ului din Israel și acum la Sharm el-Sheikh.

Președintele SUA este însoțit de lideri mondiali, care pozează pe rând alături de acesta.

Trump și Macron „se luptă” la summitul pentru pace din Gaza.

NOW – Trump and Macron „arm-wrestle” at Gaza Peace Summit. pic.twitter.com/fHqu9k1oYP — Disclose.tv (@disclosetv) October 13, 2025

Printre cei care s-au alăturat se numără președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas și liderii europeni Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Sir Keir Starmer și Friedrich Merz.

Pe scenă au urcat, de asemenea, regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, premierul Ungariei, Viktor Orbán, și președintele FIFA, Gianni Infantino.

UPDATE 18:40 – Șeful FIFA, Gianni Infantino, prezent la Summit

Prezența președintelui FIFA, Gianni Infantino, la summitul pentru pace de la Gaza din Sharm el-Sheikh a surprins pe mulți, fiind singurul oficial sportiv printre șefii de stat, potrivit Sky News.

Infantino a menținut de mult timp o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, participând la ceremonia de semnare a Acordurilor Abraham de la Casa Albă în 2020, între Israel și statele arabe.

Deși a fost supus presiunii de a folosi influența fotbalului pentru a aborda conflictul Israel–Hamas, Infantino a insistat că sportul nu poate rezolva problemele geopolitice.

Apelurile din Europa de a suspenda echipele israeliene din fotbal s-au stins după ce s-a raportat că administrația Trump ar interveni pentru a preveni acest lucru.

Recent, Infantino l-a lăudat pe Trump pe Instagram, spunând că acesta „merită cu siguranță Premiul Nobel pentru Pace.”

Vizitele frecvente la Casa Albă și gesturile simbolice, precum dăruirea lui Trump a unei replici a trofeului Cupei Mondiale, subliniază legătura lor personală puternică.

Observatorii speculează acum că Infantino ar putea propune chiar un „meci al păcii” simbolic între Israel și Palestina.

UPDATE 18:10 – Trump în Egipt: Acordul privind Gaza nu ar fi existat fără loviturile SUA asupra Iranului

Vorbind la Sharm el-Sheikh alături de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, președintele american Donald Trump a declarat că Iranul „vrea să încheie un acord” și că acțiunile militare recente ale Statelor Unite au fost esențiale pentru progresele realizate în privința situației din Gaza, scrie Sky News.

„Cred că Iranul va coopera; au fost loviți și slăbiți”, a spus Trump, subliniind că atacurile americane asupra infrastructurii nucleare iraniene au fost decisive.

„Sincer, dacă nu i-am fi lovit în privința nuclearului, nu cred că ați fi putut avea acest acord incredibil, unic în viață”, a adăugat el.

Trump a remarcat că Teheranul și-a exprimat public sprijinul ferm pentru acordul de pace, descriindu-l drept „total”.

Întrebat când vor începe discuțiile pentru a doua etapă a planului său de pace, președintele a răspuns că acestea sunt „deja în desfășurare, din punctul nostru de vedere”.

„Etapele sunt, într-o oarecare măsură, amestecate între ele”, a spus el, sugerând că negocierile avansează în faze suprapuse, mai degrabă decât în pași distincti.

UPDATE 17:45 – Donald Trump și președintele Egiptului călătoresc împreună spre summitul de la Sharm el-Sheikh

Donald Trump a fost însoțit de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, într-o scurtă deplasare cu mașina de la aeroport spre sala conferinței din Sharm el-Sheikh, înaintea summitului internațional.

Cei doi lideri au călătorit în limuzina prezidențială a Statelor Unite, cunoscută sub numele de „The Beast” („Bestia”).

Corespondentul american Mark Stone de la Sky News a remarcat: „În această dimineață, în The Beast se afla Netanyahu. În urmă cu o lună sau două, era Vladimir Putin. Iar acum este președintele Sisi… ce n-ar da cineva să fie o muscă pe geamul acelei mașini.”

UPDATE 17:40 – Donald Trump a sosit la Sharm el-Sheikh cu trei ore întârziere

Președintele american Donald Trump a sosit la Sharm el-Sheikh, în Egipt, pentru summitul internațional pentru pace din Gaza – cu trei ore mai târziu decât era programat. Această întârziere evidențiază influența de care se bucură actualul președinte american.

Trump este așteptat să țină un discurs în cadrul summitului.

Mai mulți lideri mondiali au sosit deja în Egipt, printre care premierul britanic Sir Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, la summit participă premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.