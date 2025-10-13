Trump a sosit în Egipt pentru summitul privind viitorul Fâșiei Gaza

Avionul care îl transportă pe președintele american Donald Trump a ajuns luni după-amiază în Egipt. Air Force One a fost observat deasupra stațiunii egipene Sharm el-Sheikh. În stațiune se va desfășura un summit dedicat păcii în Orientul Mijlociu.

Air Force One a fost văzut zburând deasupra stațiunii egiptene Sharm el-Sheikh, potrivit Sky News.

Donald Trump care vine din Israel acolo unde s-a adresat parlamentarilor israelieni sosește în Egipt pentru a participa la summit-ul dedicaț păcii din Gaza și, într-un sens mai larg, din Orientul Mijlociu.

Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional pentru a discuta propunerea președintelui american de a pune capăt războiului Israelului împotriva Gazei.

La întâlnire vor participa lideri din peste 20 de țări, a anunțat președinția egipteană într-un comunicat.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că acesta nu va participa la summitul pentru pace. Decizia a fost luată din respect pentru sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret- Simchat Torah, care începe luni seara șu în timpul căreia liderii israelieni evită deplasările oficiale, scrie Times of Israel.

În schimb, la discuțiile din Egipt va participa președintele palestinian Mahmoud Abbas. Summitul are loc în stațiunea egipeană Sharm el-Sheikh și reunește lideri regionali și internaționali care vor discuta pașii următori ai acordului de pace dintre Israel și Palestina.