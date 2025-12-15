Israelul ia în calcul o nouă operațiune militară în Liban până la sfârșitul anului. Netanyahu acuză Hezbollah că se reînarmează

La peste un an de la armistițiul cu Israelul, Libanul se confruntă din nou cu amenințarea reluării atacurilor israeliene la scară largă. Autoritățile spun că au primit mesaje de avertizare, inclusiv de la Washington, privind posibilitatea unei noi operațiuni israeliene în Liban.

Guvernul premierului Benjamin Netanyahu ia în calcul sfârșitul anului ca posibil termen pentru o acțiune militară, potrivit unor oficiali israelieni, citați de The Washington Post. Acest termen ar putea fi însă extins.

Sudul Libanului este atacat aproape zilnic

În ultimele luni, Israelul a efectuat atacuri aeriene aproape zilnice în sudul Libanului. Beirutul și ONU consideră aceste acțiuni drept încălcări repetate ale încetării focului.

Oficialii israelieni susțin că loviturile vizează doar infrastructura și depozitele de arme ale Hezbollah, pentru a împiedica gruparea „să se refacă sau să-și reconstruiască forța”. În schimb, autoritățile libaneze spun că „Israelul nu a furnizat nicio dovadă tangibilă privind reluarea activității militare la sud de râul Litani”.

Zona se află în sudul Libanului, în apropierea frontierei cu Israelul, fiind menționată explicit în acordul de armistițiu cu Hezbollah. De la intrarea în vigoare a armistițiului, Israelul lovește frecvent această regiune.

Cum justifică Israelul atacurile din Liban

„Simpla existență a antrenamentelor militare și a infrastructurii teroriste destinate atacurilor împotriva statului Israel constituie o încălcare a înțelegerilor dintre Israel și Liban”, au transmis Forțele Armate ale Israelului. Oficialii israelieni nu au precizat însă dacă țintele vizate erau active.

Armata libaneză spune că a făcut progrese în aplicarea unui plan etapizat de dezarmare și că prima fază este aproape finalizată în sudul țării. „Israelul vrea ca acest proces să se încheie în 24 de ore”, a menționat un consilier al liderului Parlamentului libanez, Nabih Berri. Iar autoritățile de la Beirut avertizează că presiunea militară exercitată de Israel riscă să submineze chiar stabilitatea internă a Libanului.

SUA fac presiuni pentru evitarea conflictului

Potrivit unor surse israeliene, Statele Unite au cerut Israelului să dea dovadă de reținere în ultimele săptămâni. Washingtonul se teme că o nouă conflagrație majoră ar putea destabiliza și mai mult regiunea. „Din punct de vedere al securității nu există nicio nevoie de o escaladare, și ei știu asta”, a declarat Paul Salem, referindu-se la guvernul israelian. Salem este cercetător principal la Middle East Institute (Institutul pentru Orientul Mijlociu din Washington).

Civilii, prinși în mijlocul conflictului

În sudul Libanului, situația umanitară continuă să fie deosebit de gravă. La fel ca în Gaza, zeci de mii de persoane sunt strămutate din cauza atacurilor israeliene. Reconstrucția imobilelor distruse nu este posibilă din cauza bombardamentelor. „Orice se mișcă este lovit. Situația este groaznică. Nu există despăgubiri, nu există ajutor”, a spus Tarek Mazraani, un locuitor din Houla, pentru sursa citată.

Libanul se confruntă deja cu o criză economică profundă și un blocaj politic prelungit, iar o reluare a războiului ar fi „catastrofală”, avertizează oficialii și analiștii.