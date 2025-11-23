Prima pagină » Știrile zilei » Israelul vizează șeful de stat major al Hezbollah cu primul atac aerian asupra Beirutului din ultimele luni

Israelul vizează șeful de stat major al Hezbollah cu primul atac aerian asupra Beirutului din ultimele luni

Armata israeliană a efectuat un atac aerian asupra sudului Beirutului, primul din iunie, vizând a doua persoană în rang din Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai.
Andreea Tobias
23 nov. 2025, 16:14, Știri externe

Armata israeliană a lovit sudul Beirutului într-un atac aerian. Este primul atac de la începutul lunii iunie. A fost vizat șeful de stat major al Hezbollah.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că IDF a lovit „în inima Beirutului, vizând șeful de stat major al Hezbollah, care a condus eforturile de consolidare și înarmare ale organizației”.

Ținta atacului a fost Haytham Ali Tabatabai

O sursă israeliană a confirmat pentru CNN că ținta atacului a fost Haytham Ali Tabatabai, al doilea la comandă în Hezbollah.

Sursa a adăugat că evaluarea pagubelor era în curs. Nu este încă clar dacă Tabatabai a fost ucis în atac.

Netanyahu a ordonat atacul pe baza recomandării ministrului apărării și a șefului de stat major al IDF, a declarat biroul său.

Agenția oficială de știri din Liban a raportat că „avioanele inamice au lansat un raid asupra suburbiilor din sudul Beirutului, provocând victime și pagube semnificative”.