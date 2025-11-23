Israelul vizează șeful de stat major al Hezbollah cu primul atac aerian asupra Beirutului din ultimele luni

Armata israeliană a lovit sudul Beirutului într-un atac aerian. Este primul atac de la începutul lunii iunie. A fost vizat șeful de stat major al Hezbollah.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că IDF a lovit „în inima Beirutului, vizând șeful de stat major al Hezbollah, care a condus eforturile de consolidare și înarmare ale organizației”.

Ținta atacului a fost Haytham Ali Tabatabai

O sursă israeliană a confirmat pentru CNN că ținta atacului a fost Haytham Ali Tabatabai, al doilea la comandă în Hezbollah.

Sursa a adăugat că evaluarea pagubelor era în curs. Nu este încă clar dacă Tabatabai a fost ucis în atac.

Netanyahu a ordonat atacul pe baza recomandării ministrului apărării și a șefului de stat major al IDF, a declarat biroul său.

Agenția oficială de știri din Liban a raportat că „avioanele inamice au lansat un raid asupra suburbiilor din sudul Beirutului, provocând victime și pagube semnificative”.