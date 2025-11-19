Armata israeliană anunță atacuri împotriva Hezbollah în sudul Libanului

Armata israeliană a anunțat miercuri după-amiază că desfășoară atacuri împotriva a ceea ce a descris ca fiind instalații militare aparținând mișcării șiite libaneze Hezbollah din sudul Libanului, potrivit Le Figaro. „IDF atacă în prezent mai multe instalații teroriste Hezbollah în sudul Libanului”, se arată într-un comunicat militar.

Anterior, armata a cerut populației să evacueze mai multe zone construite. „ Forțele israeliene vor ataca în curând infrastructura militară aparținând grupării teroriste Hezbollah în diferite zone din sudul Libanului, ca răspuns la încercările ilegale ale organizației de a se restabili în regiune”, a declarat colonelul Avichay Adraee, purtător de cuvânt al armatei israeliene, într-un mesaj în arabă pe rețeaua X.

Ofițerul a cerut în mod specific populației să evacueze fără întârziere zona din jurul a două clădiri, a căror amplasare a specificat-o, cu hărți în sprijinul afirmației sale, în satele Deir Kifa și Chahour.

Atacuri în Liban cu aprobarea tacită a Statelor Unite

În ciuda unui armistițiu intrat în vigoare în noiembrie 2024, după mai bine de un an de ostilități între Israel și Hezbollah, armata israeliană continuă să efectueze atacuri regulate în Liban, cu aprobarea tacită a Statelor Unite, împotriva a ceea ce prezintă drept membri sau facilități ale mișcării șiite, pe care o acuză că încearcă să-și reconstruiască capacitățile militare.

Hezbollah, un aliat al Republicii Islamice Iran, un dușman declarat al Israelului, a fost mult slăbit de ultimul război cu Israelul, iar Washingtonul a intensificat în ultimele săptămâni presiunea asupra autorităților libaneze pentru a obține dezarmarea sa, lucru pe care mișcarea islamistă îl refuză în prezent.