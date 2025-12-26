Armata israeliană a atacat mai multe ținte din Liban

Armata israeliană a anunțat că a bombardat vineri mai multe obiective ale aparținând Hezbollah din Liban, potrivit Le Figaro.

Conform unui comunicat al armatei, atacurile au vizat, printre altele, un centru de antrenament și depozite de arme aparținând mișcării pro-iraniene.

„O serie de depozite de arme și infrastructură teroristă au fost atacate; acestea erau folosite de Hezbollah pentru a pregăti atacuri teroriste împotriva Statului Israel”, scrie în comunicat.

Israelienii au mai transmis că în centrul de antrenament atacat se pregăteau luptătorii al-Radwan, o unitate de elită a mișcării libaneze.