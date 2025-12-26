Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană a atacat mai multe ținte din Liban

Armata israeliană a atacat mai multe ținte din Liban

Armata israeliană anunță ca a lansat mai multe atacuri împotriva unor ținte din Liban. Este vorba despre obiective Hezbollah.
Armata israeliană a atacat mai multe ținte din Liban
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
26 dec. 2025, 11:37, Politic

Armata israeliană a anunțat că a bombardat vineri mai multe obiective ale aparținând Hezbollah din Liban, potrivit Le Figaro.

Conform unui comunicat al armatei, atacurile au vizat, printre altele, un centru de antrenament și depozite de arme aparținând mișcării pro-iraniene.

„O serie de depozite de arme și infrastructură teroristă au fost atacate; acestea erau folosite de Hezbollah pentru a pregăti atacuri teroriste împotriva Statului Israel”, scrie în comunicat.

Israelienii au mai transmis că în centrul de antrenament atacat se pregăteau luptătorii al-Radwan, o unitate de elită a mișcării libaneze.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie așezate unul aproape de altul, potrivit experților Feng Shui
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor